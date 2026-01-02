VIDEO. Temporal en Salta: en una hora cayeron 17 milímetros de agua con granizo y viento

El fuerte temporal registrado en las últimas horas dejó severas consecuencias en distintos puntos de la ciudad de Salta, con calles inundadas, árboles y ramas caídas, y vehículos tapados por el agua hasta la mitad. Una de las zonas más comprometidas fue el sector del canal Esteco, donde la acumulación de agua generó serios inconvenientes para vecinos y automovilistas.

Las imágenes posteriores a la tormenta reflejaron un escenario de caos: autos varados, arterias completamente anegadas y obstáculos que dificultaron la circulación.

De acuerdo a la información oficial, se recibieron 22 llamados a la línea gratuita 105 (Emergencia Municipal) por caída de ramas y otros cinco por postes de empresas de cable que cedieron a raíz del temporal.

Foto: Javier Rueda

Ante esta situación, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad desplegó recorridos permanentes en los sectores afectados, interviniendo ante situaciones de riesgo y realizando tareas preventivas para garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes.

Foto: Javier Rueda.

En paralelo, equipos de la Secretaría de Desarrollo Social recorrieron distintos barrios para relevar las necesidades de las familias damnificadas. Según se indicó, algunas viviendas sufrieron ingreso de agua, mientras que otras registraron daños por la voladura de techos.

Foto: Silvana Vaccari.

Desde el municipio también confirmaron que los dispositivos de alojamiento para eventuales evacuados se encuentran activos y en condiciones operativas. Sin embargo, pasada las 19, se informó que no hubo evacuados.

Las calles del macro centro de Salta se inundaron con el temporal de este viernes. Foto: Javier Rueda

Intervenciones y daños materiales

En el marco de los operativos, personal policial también se movilizó para verificar la caída de un poste telefónico sobre calle San Juan y Ayacucho. En el lugar se entrevistaron con un hombre de 69 años y se procedió a la preservación del sector mediante el encintado con cinta de peligro.

Foto: Policía de Salta

Asimismo, se constató la caída de un árbol de gran porte sobre calle San Juan y Talcahuano, que obstruía media calzada y provocó daños en un vehículo Toyota Corolla perteneciente a una mujer de 47 años. La zona fue debidamente señalizada.

Foto: Policía de Salta

Durante los recorridos también se detectó otro árbol de gran porte caído sobre cables de corriente, situación ante la cual se preservó el lugar y se brindaron recomendaciones a los vecinos.

Operativos de Edesa

En ese contexto, equipos de LUSAL y EDESA intervinieron en distintos puntos de la ciudad por quemaduras de transformadores y cortes de energía eléctrica, tanto en el micro como en el macrocentro, a fin de restablecer los servicios afectados por el temporal.

Foto: Silvana Vaccari

Foto: Javier Rueda.

Finalmente, las autoridades recordaron que ante cualquier emergencia o incidente continúa habilitada la línea gratuita 105, disponible para recibir llamados y coordinar asistencia inmediata.