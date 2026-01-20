El rugido del "Rey" salteño en "La Feliz": Maxi Arce conquistó Mar del Plata

Mar del Plata respiró pádel de alto vuelo durante tres jornadas intensas. En el Polideportivo Islas Malvinas, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país, el Betsson Summer Pro Padel cerró su edición con un desenlace que tuvo sello salteño. Maxi Arce, el cual integró el equipo número uno del torneo y levantó el trofeo tras una actuación sólida y constante de principio a fin.

El conjunto campeón estuvo capitaneado por Carlos Pozzoni, quien armó un plantel de jerarquía y rotó con inteligencia a lo largo de las tres jornadas. Arce jugó todos los días, aportando regularidad, temple competitivo y lectura de partido, virtudes que resultaron determinantes en un certamen pensado como la antesala competitiva del calendario oficial.

Un equipo de estrellas y un salteño a la par

Arce compartió equipo con algunos de los mejores jugadores del mundo, entre ellos el olavarriense Federico Chingotto, el español Paquito Navarro y el chaqueño Franco Stupaczuk, con quien ya había formado dupla en un torneo durante la temporada pasada. La convivencia con figuras consagradas no solo potenció el rendimiento colectivo, sino que confirmó el lugar de Arce en la élite del circuito.

Tras la consagración, Pozzoni dialogó con la prensa y agradeció la masiva concurrencia del público, la organización y el compromiso mostrado por los jugadores. Cuando llegó el turno de hablar del salteño, el entrenador destacó su juego, su mentalidad profesional y su carácter competitivo. Ante la consulta sobre una eventual convocatoria a la Selección Argentina, esbozó una sonrisa y dejó una frase que no pasó inadvertida: “Será mucho antes de lo que todos nos imaginamos”.

Un torneo clave antes del circuito oficial

El Betsson Summer Pro Padel fue transmitido en vivo por Disney+, a través de la señal de ESPN, y repartió 200 mil euros al equipo ganador. Se trata del torneo competitivo más importante previo al inicio del Premier Padel, cuyo primer evento oficial de la temporada se disputará en la primera semana de febrero en Asia.

Allí, Maxi Arce volverá a decir presente y aparece señalado como uno de los protagonistas del arranque del circuito mundial. Para Salta, la consagración en Mar del Plata no es solo un título más: es la confirmación de un proceso, de un jugador que ya compite de igual a igual con la élite y que empieza a proyectar su nombre en las conversaciones grandes del pádel argentino.