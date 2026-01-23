Alpine mostró el A526 y puso en marcha el proyecto 2026 con Franco Colapinto en la Fórmula 1

La escena no fue casual ni neutra: un crucero sobre el mar de Barcelona, invitados seleccionados y una puesta cuidada al detalle para presentar algo más que un auto nuevo. Allí, Alpine levantó el telón de su temporada 2026 de Fórmula 1, con un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera: el A526 no es solo un monoplaza, es la base de una reconstrucción deportiva tras un año que dejó más dudas que certezas.

En el centro de la escena estuvo Franco Colapinto, quien afrontará su primera temporada completa con la escudería francesa, acompañado por el francés Pierre Gasly y bajo la atenta mirada del asesor ejecutivo Flavio Briatore. El italiano fue directo, sin rodeos ni eufemismos: con el nuevo paquete técnico, “no hay excusas” para no mejorar el rendimiento global del equipo.

Colapinto, de 22 años, habló desde un lugar distinto al del debutante que aprende sobre la marcha. “Estoy extremadamente entusiasmado”, señaló ante directivos, ingenieros y sponsors, y explicó que esta vez pudo encarar el calendario con algo que hasta ahora no había tenido: una pretemporada completa, diseñada para preparar cada detalle de un campeonato largo y exigente. “Sentirme involucrado desde el inicio me permite trabajar duro con todo el equipo”, remarcó, en una frase que resume el nuevo rol que empieza a ocupar dentro de Alpine.

El A526 llega en un contexto particular para la Fórmula 1. El reglamento técnico 2026 marca lo que muchos dentro del paddock definen como la mayor transformación de los últimos años, con cambios profundos en aerodinámica, unidades de potencia y eficiencia energética. En ese escenario, Alpine decidió dar un giro estratégico clave: dejar atrás el motor Renault y apostar por una nueva alianza técnica con Mercedes.

El propio Colapinto se refirió a ese salto tecnológico. “Es muy diferente a todo lo que conocí. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos para extraer el máximo del auto, y eso lo vuelve apasionante”, explicó antes de que el A526 quedara completamente expuesto ante el público. Para el equipo, el cambio de proveedor no solo apunta a ganar potencia, sino también fiabilidad y margen de desarrollo en una grilla cada vez más pareja.

Desde lo visual, el nuevo monoplaza mantiene una identidad reconocible: rosa y azul vuelven a dominar la carrocería, en línea con los principales sponsors, aunque con ajustes en el diseño que acompañan la evolución aerodinámica. “El auto se ve increíble. Y los autos lindos siempre van rápido”, lanzó Colapinto con una sonrisa, en una frase distendida que rápidamente se viralizó entre los presentes.

Más allá de la estética, Alpine pone sus fichas en el trabajo silencioso realizado lejos de los flashes: horas de túnel de viento, simulaciones y desarrollo previo que buscan corregir los déficits que marcaron al equipo en 2025, temporada en la que terminó último en el campeonato de constructores, con apenas 22 puntos. El A526, aseguran puertas adentro, nace con una base más sólida y margen real de evolución a lo largo del calendario.

El lanzamiento en Barcelona también funcionó como prólogo inmediato de lo que viene. A pocos kilómetros del puerto, el equipo afrontará los ensayos de pretemporada, donde el nuevo auto comenzará a hablar con datos reales. “Entender el auto es clave”, subrayó Colapinto al agradecer a ingenieros, sponsors y personal técnico. “Eso es lo que nos va a permitir ser competitivos como equipo”.

Para Alpine, el proyecto 2026 ya está en marcha. Para Colapinto, empieza una etapa distinta: menos aprendizaje acelerado y más construcción sostenida. El A526 es apenas el primer capítulo de una historia que, esta vez, la escudería francesa espera escribir con otro final.