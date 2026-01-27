Los Pumas confirmaron las sedes para la temporada 2026 en Argentina: ¿vuelven a Salta?

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, ya tiene confirmado su fixture para la temporada 2026, junto con las sedes de los encuentros que se disputarán en el país.

El equipo afrontará un calendario que incluye partidos del flamante Nations Championship, un test-match ante Sudáfrica y una serie de dos encuentros frente a Australia, con presencia en seis provincias distintas.

Qué provincias visitarán Los Pumas

Durante el mes de julio, Los Pumas serán locales ante Escocia, Gales e Inglaterra por el Nations Championship. El debut será el 4 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a los escoceses; una semana después, el 11 de julio, San Juan recibirá el cruce ante Gales en el Estadio del Bicentenario; mientras que el 18 de julio Santiago del Estero volverá a ser sede de un partido internacional cuando Inglaterra visite el Estadio Único Madre de Ciudades.

A ese bloque inicial se le sumará la llegada de Sudáfrica, que disputará un único test-match el sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani de Vélez. Luego será el turno de Australia, rival ante el cual Los Pumas jugarán dos encuentros: el primero el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y la revancha el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza, cerrando así la serie de partidos en territorio nacional.

La historia en cada provincia

En cuanto a los antecedentes, Córdoba volverá a recibir al seleccionado luego de su último antecedente ante los All Blacks en 2025, San Juan se mantiene como una plaza habitual para el rugby internacional, y Santiago del Estero conserva su invicto con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Vélez, por su parte, continúa siendo el estadio con mayor cantidad de partidos disputados por Los Pumas, mientras que Jujuy y Mendoza ratifican su importancia dentro del mapa federal del rugby argentino.

Los Pumas en el extranjero

La actividad internacional se completará en noviembre con la gira europea, donde Los Pumas visitarán a Irlanda, Italia y Francia, y posteriormente disputarán el fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.

En cuanto a las entradas para los partidos en Argentina, la organización informó que próximamente habrá novedades y que la venta será exclusiva a través de Ticketek.