PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
27 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Despliegue de seguridad
homicidio en rosario de la frontera
Siniestros viales
Exámenes toxicológicos
Boca Juniors
Melania Pérez
Riesgo país
Los Pumas
Javier Milei
Juan Manuel Chalabe
Despliegue de seguridad
homicidio en rosario de la frontera
Siniestros viales
Exámenes toxicológicos
Boca Juniors
Melania Pérez
Riesgo país
Los Pumas
Javier Milei
Juan Manuel Chalabe

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Cómo ver en vivo la participación de Javier Milei en La Derecha Fest?

Se presume que hoy por la noche el Presidente participe de la segunda edición del evento libertario, organizado por su biógrafo Nicolás Márquez.
Martes, 27 de enero de 2026 15:14
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente de la Nación, Javier Milei, participará esta noche de la segunda edición del evento libertario denominado ‘La Derecha Fest’ y te contamos cómo podés verlo en vivo.

Notas Relacionadas

La reunión libertaria que se llevará a cabo en la ciudad balnearia de Mar del Plata se transmitirá hoy, martes 27, a partir de las 22 en el canal de YouTube @DerechaFest. El encuentro que espera la asistencia de los influencers, diputados, senadores y miembros del Gabinete Nacional se extenderá hasta las 02.00 AM del miércoles.

La organización de este evento está a cargo del biógrafo de Milei, Nicolás Marquez, y del medio oficialista La Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre; según la promoción que figura en las redes sociales, se espera que sea la reunión “más antizurda del país”, en la que habrá música, exposiciones y una feria del libro libertaria.

Esta “convención política”, como la llaman en el círculo de La Libertad Avanza (LLA), se realiza en el marco del ‘Tour de la Gratitud’ que es una gira que realiza Milei por varias ciudades del país para agradecer a sus votantes el apoyo hacia su gestión.

Previamente, el Presidente tiene planeado ser parte del público de ‘Fátima Universal’, el espectáculo de su ex novia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de la ciudad balnearia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD