El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos

El riesgo país perforó finalmente los 500 puntos, y se ubicó en 496, por primera vez en casi 8 años.

La baja se da en medio de una mejora en la cotización de los bonos de la deuda. El indicador elaborado por el JP Morgan cedió 3,3% y retrocedió 13,1% en lo que va de enero.

Este registro marca el mejor nivel en la gestión de Javier Milei y el menor índice desde junio de 2018. Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda.