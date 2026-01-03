ATFA afianzó su crecimiento para un prometedor 2026

Luego de un año a puro esfuerzo, capacitaciones y crecimiento, ATFA Salta tuvo un cierre de año muy productivo y entregó los certificados a los nuevos egresados de la escuela de directores técnicos Marcial Acosta, con una cena de honor que se realizó en un predio privado de La Calderilla.

En la misma, casi 40 egresados con licencia de técnicos Pro Conmebol y de entrenadores de arqueros recibieron sus certificaciones de manos del director Guillermo Burich, quien resaltó un año positivo de la mano de un equipo profesional de profesores que ponen todo en cada clase.

Según destacó Burich, "20 chicos recibieron el título este año de la licencia Pro Conmebol y se le sumaron otros 20 de la carrera de entrenador de arqueros, cuya especialidad está a cargo del profesor Federico Acuña".

Asimismo destacó que "los alumnos también ven materias relacionadas al reglamento, la preparación física, psicología, biología o metodología, que se suman a las materias tradicionales de la carrera".

Cabe destacar que junto a Acuña el equipo profesional lo integran Ignacio García Bes, fútbol y educación; Jorge Reinero, biología fisiológica y medicina del deporte; Raúl Rivero, conceptos básicos de técnicas y entrenamientos; Pablo Sucarrat, psicología y pedagogía del deporte; Ramón Tornero, reglamento y arbitraje; María Chilo, técnicas de expresión oral y escrita; Marcelo Cil, introducción a la neurociencia y Nicolás Alarcón Dazkalasky, bases de entrenamiento y preparación física.

A ellos se le sumaron además Leandro Ardengui, Gabriel Nasta y Alberto Boggio.

Balance prometedor

Al hace un balance de 2025, Burich recordó que en 2018 había mencionado una crisis en el fútbol salteño, con los tres principales equipos en el Regional Amateur, pero que a partir de 2019 el crecimiento fue constante y terminó 2025 con Central Norte y Gimnasia y Tiro siendo protagonistas de la Primera Nacional y a Juventud Antoniana con claros objetivos de alcanzar esa categoría.

En ese sentido resaltó que "la escuela tiene un importante número de alumnos que seguramente fueron acompañando el crecimiento que tuvo nuestro fútbol salteño, no solamente en este último año, sino en los últimos tres o cuatro años y en las diferentes categorías tanto del fútbol masculino como el femenino, que es un orgullo para nosotros".

"Estamos seguros que este 2026 va a seguir firma la línea de crecimiento", auguró.

Por otra parte recordó que "con el tema de la reglamentación del título para los técnicos de los equipos argentinos, en todas las categorías del ascenso o de Primera del fútbol profesional, siempre estuvo estipulado que deben ser recibidos de AFA o estudiantes de la escuela, para poder dirigir en distintas categorías.

Finalmente Burich destacó que "las relaciones con la Liga Salteña y con todas las instituciones del fútbol salteño y nacional son excelentes porque cumplimos con lo que exigen los parámetros de las instituciones, llamese AFA, Consejo Federal o Conmebol".