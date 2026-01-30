Definidos los cruces de playoffs de la Champions League con duelos de alto voltaje

La UEFA Champions League entró en una fase decisiva antes de los tradicionales octavos de final. El sorteo de los playoffs, realizado este viernes en Budapest, ciudad que también será sede de la gran final, estableció los cruces entre los equipos que finalizaron la temporada regular entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto, todos con un mismo objetivo: seguir con vida en el torneo más prestigioso de Europa.

Lejos de ser una instancia menor, estos cruces funcionan como una verdadera antesala de alto riesgo, donde no hay margen para el error. Las series se jugarán entre mediados y finales de febrero, con partidos de ida y vuelta, y prometen un calendario cargado de partidos de jerarquía, impacto mediático y definición ajustada.

Uno de los enfrentamientos que más expectativa genera es el que volverá a cruzar a Benfica y Real Madrid, una rivalidad reciente que aún tiene ecos frescos. El equipo portugués llega con el recuerdo de una clasificación épica en la última fecha de la fase regular, conseguida gracias a un gol agónico de su arquero Anatoliy Trubin, una rareza que quedó grabada en la historia reciente del torneo. El condimento adicional es el duelo de identidades, con un Benfica ambicioso frente al peso específico del club más ganador del certamen.

También habrá choque francés entre Paris Saint-Germain y Mónaco, un cruce doméstico trasladado al escenario europeo que enfrenta estilos y proyectos distintos. El PSG, último campeón del torneo, parte como favorito, pero el Mónaco suele crecer en este tipo de eliminatorias, donde el conocimiento mutuo suele igualar fuerzas.

En clave argentina, la atención estará puesta en el Atlético Madrid, conducido por Diego “Cholo” Simeone, que enfrentará al Brujas de Bélgica. El equipo español cuenta con una fuerte presencia albiceleste: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, en una plantilla que combina intensidad, experiencia y renovación.

Otro de los candidatos que buscará ratificar su peso es el Inter de Milán, con Lautaro Martínez como una de sus principales figuras ofensivas. El conjunto italiano se medirá ante el Bodo Glimt de Noruega, una de las revelaciones del norte europeo, que intentará volver a sorprender desde el orden y la intensidad física.

Mientras tanto, varios gigantes ya observan desde la próxima instancia. Los equipos que finalizaron entre los ocho primeros de la temporada regular accedieron de manera directa a los octavos de final, entre ellos Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City, Bayern Múnich, Barcelona y Sporting Lisboa, que aguardan rival con la ventaja de haber evitado este repechaje.

Con estadios llenos, audiencias globales y una presión que no perdona, los playoffs de la Champions vuelven a demostrar que en Europa cada ronda es una final anticipada y que el camino al trofeo empieza mucho antes de lo que marca el calendario.

Así quedaron los cruces de playoffs

Mónaco – Paris Saint-Germain

Galatasaray – Juventus

Benfica – Real Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta

Qarabag – Newcastle

Brujas – Atlético Madrid

Bodo Glimt – Inter de Milán

Olympiakos – Bayer Leverkusen























































































