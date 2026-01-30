Joaquín V. González: Siete detenidos serán imputados tras la muerte de un hombre que falleció en el hospital

La investigación judicial por la muerte de un hombre que se encontraba detenido sumó en las últimas horas un giro relevante: siete personas serán imputadas en el marco de una causa que continúa en pleno desarrollo y bajo estricta reserva procesal. El fallecimiento se produjo luego de que el detenido fuera trasladado al hospital local para recibir asistencia médica, donde finalmente murió.

La fiscal penal 1 de Anta en feria, María Celeste García Pisacic, informó que en el avance de las actuaciones se solicitó la detención de siete personas, todas ellas ya privadas de la libertad por distintos delitos, conforme surge de las constancias incorporadas al expediente. Las audiencias de imputación se concretarán este sábado 31 de enero, en sede fiscal, una vez cumplido el control de legalidad previsto para la jornada previa.

Durante la jornada de ayer, la Fiscalía llevó adelante una extensa etapa de recepción de testimonios, en la que se tomaron numerosas declaraciones y se profundizó el relevamiento de indicios considerados de interés para el esclarecimiento del hecho. Estas diligencias permitieron avanzar en nuevas líneas de investigación y sustentar las medidas solicitadas.

Entre las acciones que continúan en curso, se destaca la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con el traslado de personal especializado desde la ciudad de Salta. A ello se suman tareas de inspección ocular, análisis de registros, pericias técnicas, secuestro y evaluación de elementos de interés, además de la ampliación de testimonios ya incorporados a la causa.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que todas las diligencias se orientan a reconstruir con precisión las circunstancias que rodearon el fallecimiento del detenido, ocurrido tras su derivación al hospital para recibir atención médica, y a determinar responsabilidades penales en función de las pruebas reunidas.

La causa continúa bajo investigación y, según indicaron fuentes judiciales, no se descarta ninguna hipótesis, a la espera de los resultados de las pericias y del análisis integral del material recolectado en esta etapa del proceso.