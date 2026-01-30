Qué cambia en el DNI y el pasaporte desde febrero

Desde febrero, el DNI electrónico y el pasaporte argentino comenzarán a incorporar una serie de modificaciones que no alteran su validez actual, pero sí marcan un punto de inflexión en la forma en que el Estado piensa la identidad documental. Se trata de una actualización silenciosa, más técnica que visible, orientada a reforzar la seguridad, reducir riesgos de falsificación y adecuar los documentos a estándares internacionales.

Las modificaciones fueron oficializadas a través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por Pablo Luis Santos, quien dejará la conducción del organismo el 1 de febrero. Ese mismo día asumirá Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux al frente del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El nuevo DNI electrónico mantendrá su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, pero incorporará cambios tanto en los elementos visibles como en las medidas de seguridad de Nivel 1, aquellas que permiten una verificación inmediata a simple vista.

Entre las principales incorporaciones se encuentran la escarapela argentina enmarcando el retrato, símbolos nacionales como el Sol de Mayo, estrellas argentinas, glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental, además de un holograma transparente renovado, impresión en iris, una ventana transparente integrada al diseño y estampados táctiles que dificultan la falsificación.

En el plano técnico, todos los datos personalizados del titular se grabarán íntegramente a láser, una tecnología que impide modificaciones posteriores. A esto se suma una imagen fantasma dentro de la ventana transparente y una imagen láser cambiante (CLI) que combina la repetición del rostro con la letra identificatoria del ejemplar, visible según el ángulo de observación.

Según la normativa, estas mejoras responden a los criterios fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo que establece los parámetros técnicos de los documentos de viaje a nivel global.

Así será el nuevo pasaporte argentino

Las disposiciones también aprobaron un nuevo diseño para el pasaporte argentino y el pasaporte excepcional para extranjeros, que reemplazará al modelo vigente desde 2021. El documento contará con una hoja de datos en policarbonato, personalizada mediante grabado láser, un total de 34 páginas y medidas de seguridad distribuidas en tres niveles.

El objetivo oficial es reducir el fraude documental, agilizar los controles migratorios y modernizar el sistema de identificación en un contexto de mayor circulación internacional y controles cada vez más automatizados.

Qué pasa con los documentos actuales

Uno de los puntos centrales de la actualización es que no habrá recambio obligatorio. Tanto el DNI como los pasaportes emitidos antes de febrero seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

El Renaper continuará utilizando los insumos disponibles hasta agotar stock, y los documentos emitidos con esos materiales mantendrán plena vigencia legal. No será necesario iniciar trámites adicionales ni renovar documentos de forma anticipada.

La actualización se da en un contexto en el que los delitos vinculados a la falsificación de identidad, incluidos los de tipo digital, muestran una tendencia creciente tanto en el país como en el exterior. En ese escenario, fortalecer los documentos oficiales aparece como una herramienta clave para proteger derechos, facilitar controles y preservar la confiabilidad del documento argentino fuera del país.

Más allá del diseño, los cambios apuntan a una transformación de fondo: una identidad más segura, compatible con estándares globales y preparada para los desafíos de los próximos años.

Un escudo de policarbonato: el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI electrónico no es solo una renovación estética; es una pieza de ingeniería de seguridad. Si bien mantiene el chip sin contacto para trámites digitales, su diseño se vuelve mucho más robusto para cumplir con las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Entre las innovaciones más destacadas que los ciudadanos verán en sus manos se encuentran:

Grabado láser absoluto: Todos los datos personales se fijarán mediante láser, lo que impide cualquier intento de alteración física del plástico.

Soberanía en el diseño: El documento incorporará una escarapela argentina enmarcando el retrato, junto a iconografía nacional como el Sol de Mayo , glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental .

Seguridad de Nivel 1: Se suma una ventana transparente con una imagen fantasma en su interior y una imagen láser cambiante (CLI) que alterna entre la foto del titular y la letra del ejemplar según el ángulo de luz.

Relieves táctiles: Estampados especiales que permiten la verificación de autenticidad mediante el tacto, dificultando las falsificaciones artesanales.

"La meta es que el documento argentino no sea solo un medio de identificación, sino una herramienta de seguridad infranqueable en el contexto de un aumento global de los delitos de identidad", destaca el texto oficial.

El Pasaporte 2026: tecnología de frontera

El pasaporte argentino también se reinventa, dejando atrás el modelo que estaba vigente desde 2021. La nueva versión busca agilizar los procesos migratorios en aeropuertos internacionales, donde la lectura biométrica es cada vez más estricta.