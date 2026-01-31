¡Vinieron todos en un tractor! Jugadores de La Poma se las ingeniaron para llegar a tiempo a un torneo en San Antonio de los Cobres

Una delegación de jugadores de La Poma se las ingenió para estar presente en un campeonato de fútbol que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo en la localidad de San Antonio de los Cobres.

El viaje no estuvo exento de dificultades. Debido a las intensas lluvias que se vienen registrando en la región y a los cortes de caminos, los pomeños tomaron la decisión de trasladarse con la asistencia de un tractor, como medida de prevención para poder sortear cualquier inconveniente durante el trayecto.

El recorrido incluyó el paso por el Abra del Acay, sobre la Ruta Nacional 40, un sector reconocido por su complejidad geográfica y por ser uno de los puntos más altos de la red vial nacional, con alturas que oscilan entre los 4.895 y 4.972 metros sobre el nivel del mar.

Finalmente, se confirmó que la delegación logró arribar a San Antonio de los Cobres, donde participará del encuentro deportivo que reúne a los mejores equipos de fútbol de la región puneña, en una muestra de esfuerzo, compromiso y pasión por el deporte.

¿Qué torneo se juega?

Los días 31 de enero y 1 de febrero se disputa en San Antonio de los Cobres la Copa de Campeones de Fútbol 2026, un certamen que reúne a equipos campeones de distintas localidades y provincias, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

La competencia es organizada de manera conjunta por la Liga Femenina de Fútbol y la Liga Masculina de Fútbol Social y Cultural de San Antonio de los Cobres, y cuenta con la participación de equipos que han sido protagonistas históricos del torneo, representando a sus comunidades en lo más alto de la puna salteña.

En esta edición se juegan dos competencias: la 1° Copa de Campeones Femenino y la 6° Copa de Campeones Masculino, marcando un nuevo paso en el crecimiento del fútbol regional y en la consolidación del fútbol femenino.

En la rama masculina participan los equipos Central Norte, San Martín de Antofagasta de la Sierra, Gimnasia y Tiro, Municipal de Tolar Grande, Pueblo Nuevo, Residentes de Colón (Jujuy), Unión Pomense, Deportivo Iruya, Municipal SAC, Fútbol Club Maury, El Carmen, C.A.D.A. Susques, Los Andes, Norte Calchaquí (La Poma), San Antonio, Pomense de La Poma y Moradores Puesto Sey.

Por el lado femenino, los equipos que dicen presente Los Andes, Central Norte, San Bernardo, El Carmen, Yaraví, Municipal de Tolar Grande y Municipal SAC.

Los partidos se disputan en el Complejo Municipal y en la cancha de Pomense, mientras que la ceremonia inaugural se realizó el viernes 30 de enero, en el Complejo Municipal.