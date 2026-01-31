Diabetes en aumento: advierten que el 12% de los salteños convive con la enfermedad

La diabetes continúa consolidándose como uno de los principales problemas de salud pública en Salta. Así lo confirmó la doctora Florencia Soto Campos, jefa del Programa de Nutrición Clínica y Diabetes del Hospital Arturo Oñativia, quien advirtió que la enfermedad mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, en línea con lo que ocurre a nivel nacional y mundial.

“Desde lo epidemiológico, la diabetes viene en franco aumento en todo el mundo. En nuestro país y en Salta la situación es similar a la media nacional: se estima que alrededor del 12% de la población vive con diabetes”, explicó la especialista.

Según los datos de los tableros de gestión del Hospital Arturo Oñativia, durante el año 2025 se registraron 11.529 consultas relacionadas con diabetes, una cifra que se mantiene estable en los últimos años, pero que refleja la magnitud del problema. “Es un número que se sostiene, pero el crecimiento global de la enfermedad es exponencial”, señaló Campos.

Un problema que afecta principalmente a adultos

La diabetes impacta principalmente en la población adulta y adulta joven, entre los 20 y los 79 años. No obstante, la especialista aclaró que existen distintos tipos de diabetes, con características y poblaciones afectadas diferentes.

“La diabetes tipo 1 es más frecuente en niños, adolescentes y adultos jóvenes; la diabetes tipo 2 representa cerca del 90% de los casos y está asociada a factores como la predisposición genética, antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo y mala alimentación; y la diabetes gestacional se presenta durante el embarazo”, detalló.



En el Hospital Arturo Oñativia, la atención está enfocada en personas a partir de los 15 años. Los menores de esa edad reciben atención en el Hospital Materno Infantil, mientras que el Oñativia aborda el seguimiento y tratamiento de adolescentes, adultos y adultos mayores.

Obesidad, sedentarismo y hábitos poco saludables

Uno de los aspectos que más preocupa a los profesionales de la salud es la fuerte relación entre diabetes tipo 2 y obesidad. “Estamos frente a una especie de pandemia silenciosa: obesidad y diabetes van muy de la mano. Aun con la aparición de nuevos fármacos, sigue siendo muy difícil sostener cambios de hábitos a largo plazo”, afirmó Soto.

La especialista remarcó que la baja adherencia al tratamiento tanto en la alimentación, la actividad física como en la medicación es uno de los principales desafíos. “Los tratamientos están disponibles, pero sostenerlos en el tiempo es lo más complejo”, advirtió.

Acceso a la salud y trabajo territorial

Desde el Hospital Arturo Oñativia destacaron la importancia del acceso a la salud pública y a la información confiable. En ese sentido, los equipos de Nutrición Clínica, Diabetes y Endocrinología realizan atención no solo en el hospital, sino también en centros de salud de distintos barrios de la capital y en el interior provincial.

Profesionales diabetólogos atienden en centros de salud de Manjón, Solidaridad, Castañares, San Remo y el Centro de Salud Nº10, además de realizar visitas mensuales a Molinos para cubrir el área operativa de esa zona.

“Es fundamental que la población sepa que puede acceder a atención y seguimiento, incluso fuera del hospital”, remarcó la médica.

El Programa Provincial de Diabetes

Para las personas que no cuentan con obra social, el acceso a insulina, medicación oral y glucómetros está garantizado a través del Programa Provincial de Diabetes, que depende del Programa de Enfermedades Crónicas.

“El trabajo es articulado y permanente. Tenemos reuniones semanales con el programa provincial, que es el que provee los insumos a quienes no tienen cobertura”, explicó Campos.

Para acceder al programa, los pacientes deben presentar la documentación requerida, como negativa de ANSES, fotocopia de DNI y los formularios médicos correspondientes. “Desde cualquier centro de salud o institución se puede iniciar el trámite”, aclaró.

Vivir con diabetes es posible

La doctora Soto enfatizó un mensaje clave: la diabetes no se cura, pero puede controlarse y permitir una buena calidad de vida. “Siempre transmitimos un mensaje positivo: se puede convivir con diabetes si se cumplen las cuatro patas del tratamiento”, sostuvo.

Estas cuatro patas son la educación diabetológica, el tratamiento farmacológico, la actividad física y la alimentación saludable. “Si una de estas falla, se produce un desequilibrio que puede llevar a complicaciones”, explicó.

La importancia de los controles para evitar complicaciones

Las complicaciones graves, como amputaciones, suelen estar relacionadas con un mal control de la enfermedad. “No se trata de buscar culpables, pero la adherencia al tratamiento es fundamental. La diabetes es una enfermedad crónica y cuesta sostener los cuidados en el tiempo”, señaló.

Por eso, la especialista insistió en la necesidad de realizar controles médicos periódicos, incluso cuando no hay síntomas. “Cardiólogo, oftalmólogo, podólogo y controles clínicos regulares: todo eso es prevención. No hay que esperar a que duela algo para consultar”, remarcó.

Mitos, estrés y falsas creencias

Consultada sobre la relación entre estrés y diabetes, Soto fue clara: “La llamada ‘diabetes nerviosa’ no existe”. Si bien situaciones de estrés intenso pueden elevar transitoriamente los niveles de glucosa, no constituyen un tipo de diabetes en sí.

En cuanto a una posible “curación”, aclaró que la diabetes no desaparece, aunque puede mantenerse bajo excelente control durante largos períodos. “Eso depende de múltiples factores, pero siempre del abordaje integral”, finalizó.

Finalmente, la especialista dejó un mensaje contundente: “Más importante que las cifras alarmantes es que las personas con diabetes sepan que deben controlarse siempre. La prevención y el seguimiento médico evitan llegar a las complicaciones”.