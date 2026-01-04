Los Infernales y Gimnasia y Tiro juegan hoy en el Delmi

inicia sesión o regístrate.
Luego de la presentación el viernes pasado de los dos equipos salteños que disputarán la Liga Nacional de Vóley representando a la provincia, Los Infernales en masculino y Gimnasia y Tiro en femenino disputarán esta tarde en el estadio Delmi dos amistoso preparativos para la temporada 2026.
De esta manera, a partir d elas 18 horas y en la categoría femenino, el albo se enfrentará al seleccionado de Ciudad Nieva de Jujuy.
Por su parte, a las 20 horas y en categoría masculino, Los Infernales Voley harán lo propio también frente a Ciudad Nieva de la misma provincia.