Central Norte va por su ansiada primera alegría: recibe a All Boys por la Primera Nacional

Central Norte, apremiado por romper la sequía de goles y abrochar su primera victoria, recibe a All Boys, en el estadio Padre Martearena, a partir de las 17, por la sexta fecha de la zona A de la Primera Nacional.

El cuervo, claramente un equipo en construcción y con mucho por mejorar, todavía no conoce el sabor del triunfo, un déficit que se acentúa puntualmente en la ofensiva ya que no logró convertir en lo que va del torneo.

El equipo de Adrián Bastía, si bien mostró una leve mejoría en su última presentación donde igualó ante Los Andes (0-0), en condición de visitante, necesita comenzar a sumar de a tres, principalmente en casa, no solo para ganar confianza, sino también para mejorar su ubicación y alejarse de los últimos puestos de la zona. En cuatro presentaciones el club de barrio norte tan solo sumó dos unidades.

En relación al partido pasado, el técnico azabache tendría la intención de modificar dos piezas en el once titular: una obligada y la otra táctica. Teniendo en cuenta que el Polaco Bastía no podrá contar con Maximiliano Padilla, quien se retiró lesionado ante el mil rayitas, el elegido para cubrir esa vacante en la zaga central será Leonardo Felissia.

La restante modificación sería en la ofensiva cuerva. Teniendo en cuenta la falta de gol que sufre el equipo, el DT de Central apostaría por incluir de arranque a Tiago Taobas. El joven delantero azabache ingresará en cuenta de Francisco Borda.

All Boys, por su parte, en zona de clasificación, viene abrochar una importante victoria frente a Deportivo Madryn, al que derrotó por 1 a 0, en condición de local.

El albo, bajo la conducción de Anibal Biggeri, ya dejó en claro que es un rival muy complicado de superar lo que significa que buscará llevarse a casa algún punto.

Central Norte, con el objetivo de romper el maleficio y regalarle a su gente una alegría, saldrá a la caza de su primera victoria en la segunda categoría del fútbol argentino.

Probables formaciones