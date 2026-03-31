Bolivia vs. Irak EN VIVO, minuto a minuto: horario y cómo ver el partido que puede llevar a la verde al Mundial después de 32 años

Después de vencer a Surinam por 2 a 1, Bolivia quedó a un paso de volver a una Copa del Mundo tras 32 años y este martes afrontará el partido decisivo del repechaje intercontinental frente a Irak, en Monterrey, México.
El encuentro definirá al último clasificado al Mundial 2026 y se disputará en el Estadio BBVA, escenario donde la “Verde” buscará hacer historia luego de su última participación mundialista en 1994.
El duelo entre Bolivia e Irak se jugará en la madrugada del miércoles 1 de abril para gran parte de Sudamérica:
- 00:00: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 23:00: Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (EE.UU.)
- 22:00: Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
- 21:00: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
- 05:00: España
El partido está programado para las 00:00 (hora argentina) en el Estadio BBVA de Monterrey.
El encuentro contará con transmisión en distintas señales según la región:
- DSports (Sudamérica)
- BTV y Entel TV (Bolivia)
- TUDN y VIX Premium (México)
- Telemundo Deportes (Estados Unidos)
- Tigo Sports (Centroamérica)
Bolivia llega entonada tras remontar ante Surinam en semifinales del repechaje, mientras que Irak también busca regresar a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde 1986.
Con un solo boleto en disputa, el cruce en Monterrey promete ser intenso: una final anticipada donde ambos seleccionados pondrán en juego décadas de espera.