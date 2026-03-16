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Deportes

Aldosivi y Huracán no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

Lunes, 16 de marzo de 2026 15:30
Aldosivi y Huracán no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

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El partido por la fecha 11 disputado en el Mundialista de Mar del Plata, terminó sin que El Tiburón y el Globo lograran convertir.

La figura del partido fue Nehuén Paz. El defensor de Huracán fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Axel Werner fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Aldosivi mostró su calidad al contener 3 disparos.

El estratega de Aldosivi, Guillermo Farré, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Axel Werner en el arco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román Villalba en la línea defensiva; Federico Gino, Roberto Bochi, Agustín Palavecino, Tomás Fernández y Natanael Guzmán en el medio; y Nicolás Cordero en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Martínez salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz y César Ibáñez en defensa; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Thaiel Peralta, Óscar Romero y Juan Francisco Bisanz en la mitad de cancha; y Jordy Caicedo en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Mundialista de Mar del Plata fue Luis Lobo Medina.

Para la siguiente fecha, el Tiburón actuará de local frente a Argentinos Juniors, mientras que el Globo recibirá a Barracas Central.

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