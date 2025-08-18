¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
El Tunal
Orán
guerra entre rusia y ucrania
Streaming
música
Elecciones en Bolivia
Rosario de Lerma
Llegó la Policía y clausuró la fiesta

Ocurrió en un salón de eventos de Orán.
Lunes, 18 de agosto de 2025 01:44
La Policía clausuró una fiesta no autorizada en la ciudad de Orán. La misma se realizaba en un salón de fiesta y a toda orquesta, pero el hombre que se presentó como organizador no tenía habilitaciones para tal evento, por lo que la Policía procedió a clausurar la fiesta.

Los invitados o participantes fueron despejados del lugar por los efectivos y no hubo incidentes con ellos, informaron fuentes de esa ciudad norteña.

La fuerza informó que el procedimiento se realizó el día sábado en horas de la madrugada, en un salón de eventos en el marco de un operativo preventivo.

Infracción al organizador

El organizador se hallaba en el lugar, un hombre de 32 años, fue infraccionado por la ley contravencional. Intervino la Fiscalía Penal 3.

Los efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán llegaron al lugar donde se reunía gran cantidad de gente y se escuchaba música a alto volumen y terminaron infraccionando al responsable y clausurando el evento bailable no autorizado, pese al malestar de los presentes.

La intervención fue en un salón de calle Dorrego y la fuerza pública llegó allí durante un patrullaje preventivo de recursos de la Comisaría 2 de barrio Docente, informaron.

En ese marco, al fiscalizar la documentación que avalara la realización del evento bailable, el organizador dijo que no contaba con la misma.

El hombre de 32 años fue infraccionado por el articulo 124 de la ley contravencional y se procedió a clausurar la fiesta clandestina.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

