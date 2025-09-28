Japón debutó con una gran victoria en el Mundial Sub-20

Japón comenzó de la mejor manera su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, al derrotar al seleccionado de Egipto por 2 a 0, en el Estadio Nacional de Santiago, por la primera fecha del grupo A.

El equipo asiático fue superior en el trámite y abrió el marcador a los 29 minutos gracias a un penal convertido por su capitán, Rion Ichihara.

Tras un primer tiempo parejo, el conjunto dirigido por Funakoshi salió decidido en el complemento y aumentó la ventaja rápidamente.

A los 47 minutos, Hisatsugu Ishii definió con un disparo al primer palo para marcar el 2-0 y darle tranquilidad a Japón, que a partir de ahí controló el desarrollo del juego con total comodidad e inteligencia.

Egipto intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa japonesa muy bien plantada y no logró inquietar al arquero rival.

Los asiáticos administraron la ventaja y sellaron su primera victoria en el torneo, sumando tres puntos valiosos que los colocan como líderes momentáneos de su grupo.

El próximo desafío para Japón, que intentará revalidar la buena labor en su estreno, será el martes ante el anfitrión Chile, en un duelo clave que podría definir su clasificación a los octavos de final. Egipto, por su parte, buscará recuperarse ese mismo día frente a Nueva Zelanda para no quedar al borde de la eliminación.