Ucrania derrotó a Corea del Sur en el Mundial Sub 20

Ucrania derrotó por 2 a 1 a Corea del Sur, por la Zona B, en el inicio del Mundial Sub 20 disputado en Chile.

Los goles fueron convertidos por Hennadiy Synchuk y Oleksandr Pyshchu, mientras que el descuento de los "Tigres de Asia" fue por parte de Kim Myung-jun.

La gran figura fue Synchuk, quien abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, con un zurdazo cruzado que dejó sin respuesta al arquero Seong-Min Hong y que, además, significó el primer gol del torneo.

Apenas tres minutos después, Pyshchur, aprovechando su altura, amplió la ventaja con un potente cabezazo tras una jugada que él mismo había iniciado en el sector izquierdo y puso el 2 a 0 en el marcador.

Corea del Sur reaccionó sobre el cierre de la primera etapa y rozó el descuento con Tae-Won Kim, pero una salvada providencial de Oleksii Gusev sobre la línea evitó el descuento del equipo asiático.

En el complemento, los “Tigres de Asia” creyeron haber descontado con un tanto de Sun-Woo Ham a los seis minutos, pero la acción fue invalidada por posición adelantada tras la revisión. Aun así logró el 2 a 1 a los 26 minutos, cuando Kim Myung-jun ganó en el área tras un córner.

De esta forma, Ucrania suma sus primeros tres puntos en la Zona B, la cual comparte, además de Corea del Sur, con Paraguay y Panamá.