En Salta suman 509 los casos confirmados de varicela en lo que va del año

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 50, comprendida entre el 7 y el 13 de diciembre.

Enfermedades inmunoprevenibles

En Salta, en la última SE, se notificaron 9 casos de varicela, enfermedad eruptiva producida por el virus varicela-zóster. Desde que inició el año son 509 los pacientes diagnosticados con esta patología.

La varicela se puede prevenir con la aplicación de vacuna. La estrategia consta de dos dosis en la niñez, una a los 15 meses de vida y, la otra, a los 5 años de edad.

Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades inmunoprevenibles es la siguiente:

No se han notificado casos de coqueluche. Acumulado 2.

Se han confirmado seis casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 141 casos.

No se han notificado casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 33 casos.

No hubo casos de sarampión.

No se han registrado casos de Enfermedad Febril Exantemática.

No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 36 casos.

No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 8 casos.

No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 4 casos.

No se notificaron casos de micosis profunda. Acumulado: 2 casos.

Hepatitis Virales

No se registraron casos en la SE 50. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 5 en estudio y 39 fueron descartados.

Viruela Símica

No se registraron nuevos casos. El acumulado es de 2 positivos en lo que va del año.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

Salmonelosis: Se ha notificado un nuevo caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 38.

Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 5 casos.

Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

Diarrea aguda: se registraron 1249 casos en la SE 50. El acumulado de casos es de 64.376

Dengue

No se confirmaron casos desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.

Actualmente hay 258 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 232 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 26 están en estudio.

Del total de sospechosos notificados, el 80,6% de los pacientes tiene residencia en cuatro departamentos. Orán reúne al 23,6%, San Martín al 23,6%, Capital al 23,3%, y Anta al 10,1%.

Tampoco se han registrado casos positivos de otras arbovirosis, como chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia.

A la fecha se registran cinco sospechosos para chikungunya y seis sospechosos para zika.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

Enfermedades Tipo Influenza: 268 casos – Acumulado: 24.665

Bronquiolitis en menores de 2 años: 107 casos – Acumulado: 10.511

Neumonía: 92 casos – Acumulado: 10.376

COVID-19: Hubo 7 nuevos casos - Acumulado: 338

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, dijo que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 91 pacientes hospitalizados y que se registró una nueva defunción por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son 11 los óbitos por estas patologías.

Enfermedades zoonóticas