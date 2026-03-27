Zapata preside la Comisión de Defensa en Diputados

El diputado salteño libertario Carlos Zapata será el nuevo presidente de la Comisión de Defensa, una de los organismos asesores considerados de gestión para el oficialismo.

Zapata fue propuesto por el diputado libertario Gerardo Huesen para ocupar la presidencia de la Comisión de Defensa, mientras que en la vicepresidencia primera fue designada la diputada de Unión por la Patria Agustina Propato.

Este año esa comisión tendrá la característica de que estará integrada por tres exministros de Defensa; los kirchneristas Agustín Rossi y Jorge Taiana y el libertario Luis Petri.

La comisión es considerada estratégica porque debe tratar los proyectos sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la situación de Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que fue disuelta por el Gobierno tras una severa crisis financiera.

Ahora habrá dos nuevas obras sociales, una para las Fuerzas Armadas (Osfa) y otra para las Fuerzas Federales (Osffeseg).

El diputado macrista y exintendente de Pinamar Martín Yeza asumió como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y convocó a la oposición a trabajar en forma conjunta para avanzar en temas que son claves, como la Inteligencia Artificial.

Yeza mostró un trabajo de sus asesores para simplificar la tarea ya que a "hay dos grupos grandes en este tablero, en donde buscamos que puedan navegar de manera sencilla todos los proyectos que tenemos", y los dividió por un lado aquellos vinculados a la ciencia, tecnología e innovación, y otro 50% a la inteligencia artificial.

La Libertad Avanza propuso como vicepresidenta primera a Mercedes Llano.