Festejos en Santa Rosa de los Pastos Grandes por la XI Feria Ganadera de la Llama

La localidad puneña de Santa Rosa de los Pastos Grandes fue escenario el pasado fin de semana de la XI edición de la Feria Ganadera de la Llama, un evento que volvió a reunir a productores, familias y visitantes en torno a una de las actividades más representativas de la región.

Bajo el lema “El Futuro me Llama”, la feria consolidó su crecimiento y reafirmó su importancia dentro del calendario productivo y cultural de la Puna salteña.

Organizada por la Comunidad Kolla Andina de Pastos Grandes, la iniciativa contó con el acompañamiento de empresas mineras, proveedores del sector y organismos del Estado en sus distintos niveles.

A lo largo de sus 11 años, esta feria se transformó en un espacio clave para el fortalecimiento de la economía regional, especialmente para las familias dedicadas a la cría de camélidos en uno de los territorios con mayor concentración de llamas del norte argentino.

Más allá de su dimensión comercial, el evento se destacó por su fuerte impronta cultural. La jornada central, realizada el sábado, comenzó con un emotivo homenaje a la Pachamama, una ceremonia ancestral que reunió a la comunidad en un acto de agradecimiento a la Madre Tierra y de pedido por la prosperidad de la producción local.

Durante el acto inaugural, la cacique Laura Casimiro dio la bienvenida a autoridades e instituciones, y subrayó el valor de la identidad puneña como eje del crecimiento sostenido de la feria. En ese marco, también se rindió homenaje a los impulsores de este encuentro, que con el paso de los años logró posicionarse como una referencia en la región.

Uno de los momentos más convocantes fue la recorrida por los corrales, donde se exhibieron los mejores ejemplares de llamas en distintas categorías —adultos, maltones y tekes—. Los productores participaron de instancias de evaluación y premiación, recibiendo incentivos económicos y herramientas para continuar fortaleciendo su actividad.

La feria también ofreció una nutrida agenda cultural y recreativa.

Hubo presentaciones de danzas tradicionales a cargo de estudiantes de la Escuela Padre Mallea, concursos de destrezas y saberes regionales, un festival artístico con músicos locales e invitados, y una feria gastronómica que puso en valor platos elaborados con carne de llama. Además, se instalaron espacios de exposición artesanal y stands informativos vinculados a la actividad minera y productiva.

Productores premiados

Macho Adulto: 1° Mónica Tolaba; 2° Ambrosia Morales

1° Mónica Tolaba; 2° Ambrosia Morales Hembra Adulta: 1° Justa Tolaba; 2° Gregoria Cruz

1° Justa Tolaba; 2° Gregoria Cruz Maltón: 1° Mónica Tolaba; 2° Ambrosia Morales

1° Mónica Tolaba; 2° Ambrosia Morales Teke: 1° Gregoria Cruz; 2° Francisco Borjas

Con una amplia participación y un fuerte respaldo institucional, la XI Feria Ganadera de la Llama volvió a demostrar que la articulación entre producción, cultura e identidad es clave para el desarrollo sostenible de las comunidades de la Puna salteña.