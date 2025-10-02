Juan Rueda: "El Andariego" que exhibe oficio y enorme talento

El solista Juan Rueda vivirá mañana una noche especial, compartirá con su gente una velada que tendrá al ritmo folclórico en su máxima expresión. El recital se llevará a cabo en el centro cultural y artístico Figueroa Ryes (Martina Silva de Gurruchaga 78), a partir de las 22. La velada también contará con el anfitrión Robustiano Figueroa Reyes, el guitarrista Marcelo Mena, y el cantor Manolo García.

"El ser solista me lleva a poder expresar todo el sentimiento y las vivencias personales en cada una de mis canciones, que muchas veces me veía limitado cuando formaba parte de diferentes agrupaciones folclóricas. Esta etapa de mi carrera, es sin dudas, la que más disfruto y ello se trasluce en mi nuevo repertorio, en el que le canto a mis afectos", resaltó Rueda.

La mezcla de experiencia y frescura, nos lleva a una combinación que roza lo ideal dentro de cualquier ámbito. En la música vislumbra un camino auspiciso con grandes posibilidades de encontrar el rumbo y llegar a un destino final. Juan Rueda es un folclorista que pisó cientos de escenarios...y encima los mejores.

Un hombre con perseverancia

Nombrar a Juancito Rueda, es penetrar en ese árbol generoso de nuestro folclore salteño, un hombre con perseverancia, que apuesta a su tenacidad y trabajo. Lleva más de 40 años llevando su canto por los escenarios más importantes del país. Hace bastante tiempo decidió encaminarse como solista.

El Andariego, como se lo conoce en el ambiente del circuito folclórico, es el actual presidente del Centro Argentino de Socorros Mutuos, y junto a una "excelente comisión" -como él mismo sentenció-, desarrollan una labor permanente en bien de la comunidad salteña.

"Hoy tengo la enorme responsabilidad de estar al frente de esta centenaria institución. Estamos orgullosos porque fuimos los primeros en poner a la entera disposición nuestras instalaciones para vacunatorio de Covid-19, cuyo servicio comunitario funciona desde el mismo momento en que asumí la presidencia. El trabajo es arduo, estoy acompañado por una comisión directiva renovada y con una sola meta: devolver a la comunidad tan prestigiosa institución", aseguró Rueda.

Creador y director de diferentes agrupaciones musicales

Rueda es músico, autor, compositor, intérprete, arreglador y productor musical. Fue creador y director de diferentes agrupaciones musicales, como: Coro Claro de Luna, Cuarteto Vocal Salta, Las Voces del Portezuelo, Amaneceres (actualmente Guitarreros). Además, está ligado a la docencia musical, aportando su sapiencia a la formación de nuevos valores.

En tanto, Robustiano Figueroa Reyes mantiene viva la sabiduría de su "pluma", y continúa aportando grandes obras al cancionero popular de nuestro territorio nacional.

"Me encuentro en un momento de esplendor. Pues no solo capitalizo aquí en la provincia, estos seis años de haber puesto en pie un centro cultural y artístico que lleva mi apellido, sino que próximamente, junto a la Empresa de Buenos Aires DBN Musical, se subirán a todas las plataformas, mis dos últimos álbumes de raíz folclórica, que darán mucho que hablar", señaló Tiano.

El mencionado cantautor es hermano del recordado Hernán Figueroa Reyes. "Por desgracia mi hermano se nos fue muy temprano, a a la edad de 36 años. La gente lo recuerda con mucho amor y respeto", afirmó Figueroa Reyes.