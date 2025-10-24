Cine del Norte: Salta suma dos nuevos premios en el INCAA

La provincia de Salta volvió a destacarse en el mapa del cine argentino. Dos producciones locales fueron elegidas como ganadoras del 2° Llamado del Concurso de Largometrajes de Documental Digital del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): Los niños de Tilian, dirigida por Mariano Rosa y producida por Emmanuel Moscoso, y A la estratósfera, del realizador Emiliano Goyeneche.

El certamen, que busca fomentar la producción de cine documental en todo el país, seleccionó solo 12 proyectos a nivel nacional. Entre ellos, los dos salteños sobresalieron por su propuesta estética, narrativa y la mirada original con la que retratan historias del norte argentino.

Este nuevo logro se suma al reciente reconocimiento obtenido por El corazón es un músculo erratico de Julián Dabien, ganador del Concurso de Largometrajes de Ficción 2025 del INCAA, actualmente en proceso de producción.

Con estos tres proyectos premiados, Salta consolida su posicionamiento como un polo audiovisual en expansión, impulsado por el talento de sus realizadores y el acompañamiento del Plan de Fomento IDEA, de la Dirección de Audiovisuales de la Provincia, que apoya la profesionalización del sector.

El reconocimiento del INCAA confirma el gran momento que atraviesa la industria audiovisual salteña, con producciones que reflejan la identidad local, la diversidad creativa y una fuerte proyección federal.