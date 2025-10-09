Lali Espósito habló sobre la crisis del cine argentino y la importancia de opinar como artista

Lali Espósito volvió a mostrarse comprometida con la realidad social y cultural del país. En una entrevista reciente, la artista analizó el difícil momento que atraviesa el sector audiovisual y expresó su visión sobre el papel del arte en un contexto de crisis.

“En Argentina, por las políticas actuales con las que se están teniendo muchos problemas en la financiación, y no solamente en el cine, sino en la salud pública y en un montón de cuestiones que están a la vista de todos, se han desfinanciado todas, entre ellas la cultura, el cine”, expresó con convicción al ser preguntada por el cine argentino y las politicas de Milei.

Además, en la misma línea, manifestó: “Argentina pasó de ser un país que producía muchísimo cine por año, de todo tipo, porque todo tipo de cine es importante. Ahora va a tener muy pocas producciones. Por eso fue tan significativo que en el Festival de San Sebastián haya sido elegida Belén para formar parte de la competencia oficial, sobre todo por la representación en este momento de nuestro cine, que la está pasando mal”.

Lali también destacó la resiliencia del sector artístico y del pueblo argentino: “Somos gente que resuelve. Lo atamos con alambre, porque el argentino es currante, somos laburantes. Entonces, ante cualquier adversidad, se produce un hombro. Somos gente que sabe resolver, que sabe hacer”.

Reconociendo su posición de privilegio, la artista subrayó la importancia de utilizar su voz para visibilizar lo que ocurre en la cultura: “Yo soy una privilegiada. La vida de muchos de nuestros colegas actores, directores, productores es mucho más compleja. Uno tiene que saber lo que sucede y tratar, desde estos lugares de privilegio, de poder hablar de estos temas”.

“El arte es una cuestión colectiva, yo no podría hacer mis conciertos sin los artistas que tengo conmigo. Nunca podrías hacer algo artístico sin el otro”, dijo la popstar argentina al explicar lo que ella siente por su pasión.

Respecto al costo de expresar opiniones políticas, Lali fue clara: “Que te digan de todo porque dijiste algo que no le gustó a un sector, al final va a pasar. Entonces, ¿con qué estás más tranquila? ¿Sintiendo que podés aportar a ese otro que te necesita o callándose? Porque después de medir qué daño te va a hacer eso es la misma mierda que no decir nada. Es algo medio individualista.”

También, agregó con convicción: “Digo algo, me vendrá lo que me vendrá, pero estoy orgullosa de lo que estoy diciendo y sé que esta opinión le significa algo a un montón de otros”.

Finalmente, reflexionó sobre el cambio en la figura del artista y la necesidad de involucrarse: “Ya el famoso se está alejando mucho de la idea de famoso hollywoodense que teníamos hace un tiempo. Ya no se puede no tener opinión sobre ciertas cosas”.

“Cuanto antes lo interioricemos, mejor. No va a quedar nadie sin una opinión, porque es lo que está pidiendo el momento social”, cerró la diva del pop.