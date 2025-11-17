La reacción de la China Suárez cuando Moria le preguntó si tuvo relaciones con Icardi en la cita en París

Hoy salió al aire la entrevista que la China Suárez hizo con Moria Casan en la que habló sobre su pasado y su presente amoroso con Mauro Icardi. En un momento de la nota, la actriz le respondió a La One si tuvo relaciones con el futbolista en la primera noche que pasaron juntos en París.

“Fue una noche romántica”, dijo la China para La mañana con Moria (eltrece) para confirmar que ese día no intimó con Mauro. “Me empecé a quedar dormida, lo miraba y no me quería dormir”, dijo por el momento que vivieron.

La actriz contó que fue la primera en llegar al hotel que habían reservado para esa noche. En el momento en que lo vio llegar, dijo que se le “aflojaron las piernas” y que él le robó un beso.

“¿Después se fueron a encamar?“, quiso saber Moria con el estilo que la caracteriza. ”No, fue como una noche mucho más romántica de lo que por ahí se imagina la gente", contestó la China. “Yo me imagino amor”, agregó la diva. “Fue así”, aseguró la ex Casi Ángeles.

Los detalles de la primera noche en París

Tal como relató la actriz, el encuentro fue “romántico” más allá de las especulaciones de que habían tenido sexo. Ella viajó desde Madrid a París y todo pasó en menos de 24 horas.

“Llegué yo primero, tenía unos nervios...”, expresó la actriz. “Pensé el outfit, me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta blanca. Dije si no le gusto así, ya está”, comentó entre risas por el look que había elegido.

Sobre el momento en que vio por primera vez a Mauro, la China recordó: “Me impactó, no sabía que era tan alto. Él es muy llamativo, cuando entra a un lugar es imposible no verlo. Se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”.

Más allá de la conexión, después de esa noche no volvieron a hablarse. “Fue tremendo, yo soy muy novelera y me lloré todo”, comentó por el escándalo que se desató. “Cuando explotó todo después no hablamos durante tres años”, agregó.