La China Suárez confirmó el affaire con Mauro Icardi en París y reveló el primer mensaje del futbolista

La China Suárez se sinceró sobre los inicios de su vínculo con Mauro Icardi y admitió que su amor comenzó desde su primer encuentro en París, cuando estalló el "Wandagate", en 2021. En diálogo con Moria Casán, la actriz contó los detalles sin filtros de su relación con el futbolista.

La protagonista de “Hija del fuego” reconoció que “está enamorada” de Icardi desde su primer encuentro en París: “No lo puedo disimular, ni lo quiero disimular (…) A mí me pasa con Mauro que fue algo que yo no lo supe cómo explicar y fue mutuo, ¿viste? Como una cosa de, no sé si de otra vida”.

“Yo no podía más de los nervios. Era una cosa que no podía explicar lo que me pasaba, y yo no soy una mina así tímida”, agregó sobre la primera vez que lo vio.

El primer contacto fue por iniciativa de Icardi

"Él me mandó un mensaje, en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada ‘esa boquita’”.

Ella se encontraba en Madrid grabando una película, cuando tomó la decisión de tomarse un vuelo a París para concretar en el encuentro con Icardi, tras compartir mensajes por al menos dos meses.

Según le contó a Moria, fue ella quien llegó primero al hotel, para luego encontrarse con él a las horas: “Me fui sin maquillaje. Zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca. Dije, bueno, si no le gustó así, ya está”.

“Llegó al rato y fue muy… me impactó, yo no sabía que era tan alto. Es que Mauro llega a un lugar y es como imposible no verlo. Y ahí se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, recordó sobre lo que sintió cuando lo vio.

“Era como, fue muy genuino todo. Fue una conexión así muy, muy fuerte. Después, bueno, explotó todo. Nos hablamos durante tres años”, sumó.

La China aún estaba con Benjamín Vicuña

En aquel momento, la China se encontraba en una relación con Benjamín Vicuña cuando comenzaron los mensajes con Icardi, momento que recuerda como una etapa triste: “Estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”.

“Yo necesito que mi pareja me lo haga sentir porque yo soy así con la otra persona, pero no desde el lado de complacerlo. No me considero una persona dependiente emocional, pero sí me gusta mucho la pareja y estar enamorada y soy pisciana”, se sinceró.