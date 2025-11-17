PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
17 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

CASO BAEZ SOSA
Educación
Obra social IPS
siniestro vial en jujuy
Inseguridad en Salta
Gastroenteritis
Hospital Nicolas Lozano
moria casán y la china suárez
doble crimen en coronel moldes
El gobierno de Javier Milei
CASO BAEZ SOSA
Educación
Obra social IPS
siniestro vial en jujuy
Inseguridad en Salta
Gastroenteritis
Hospital Nicolas Lozano
moria casán y la china suárez
doble crimen en coronel moldes
El gobierno de Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

La China Suárez confirmó el affaire con Mauro Icardi en París y reveló el primer mensaje del futbolista

La actriz habló sin filtros sobre su primer encuentro con el futbolista.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 15:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La China Suárez se sinceró sobre los inicios de su vínculo con Mauro Icardi y admitió que su amor comenzó desde su primer encuentro en París, cuando estalló el "Wandagate", en 2021. En diálogo con Moria Casán, la actriz contó los detalles sin filtros de su relación con el futbolista.

Notas Relacionadas

La protagonista de “Hija del fuego” reconoció que “está enamorada” de Icardi desde su primer encuentro en París: “No lo puedo disimular, ni lo quiero disimular (…) A mí me pasa con Mauro que fue algo que yo no lo supe cómo explicar y fue mutuo, ¿viste? Como una cosa de, no sé si de otra vida”.

“Yo no podía más de los nervios. Era una cosa que no podía explicar lo que me pasaba, y yo no soy una mina así tímida”, agregó sobre la primera vez que lo vio. 

El primer contacto fue por iniciativa de Icardi 

"Él me mandó un mensaje, en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada ‘esa boquita’”.

Ella se encontraba en Madrid grabando una película, cuando tomó la decisión de tomarse un vuelo a París para concretar en el encuentro con Icardi, tras compartir mensajes por al menos dos meses. 

Según le contó a Moria, fue ella quien llegó primero al hotel, para luego encontrarse con él a las horas: “Me fui sin maquillaje. Zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca. Dije, bueno, si no le gustó así, ya está”.

“Llegó al rato y fue muy… me impactó, yo no sabía que era tan alto. Es que Mauro llega a un lugar y es como imposible no verlo. Y ahí se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, recordó sobre lo que sintió cuando lo vio.

“Era como, fue muy genuino todo. Fue una conexión así muy, muy fuerte. Después, bueno, explotó todo. Nos hablamos durante tres años”, sumó.

La China aún estaba con Benjamín Vicuña

En aquel momento, la China se encontraba en una relación con Benjamín Vicuña cuando comenzaron los mensajes con Icardi, momento que recuerda como una etapa triste: “Estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”.

“Yo necesito que mi pareja me lo haga sentir porque yo soy así con la otra persona, pero no desde el lado de complacerlo. No me considero una persona dependiente emocional, pero sí me gusta mucho la pareja y estar enamorada y soy pisciana”, se sinceró.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD