Pampita aclaró los rumores con Enzo Fernández y contó el mensaje que le envió a su novia

Pampita habló de la versión que la vinculaba sentimentalmente con Enzo Fernández y reveló cómo manejó la situación con Valentina Cervantes, madre de los hijos del futbolista.

La modelo explicó que decidió intervenir cuando el rumor llegó a oídos de su propio hijo, Beltran, ya que vio una publicación en redes sociales donde se rumoreaba que ambas figuras del espectáculo, habían estado juntas.

En una entrevista de un streaming, Pampita contó que la situación tomó un giro inesperado cuando su hijo Beltrán le planteó directamente la duda: “Me dice: ‘Mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández?’ Yo le contesté: ‘Primero, podría ser mi hijo… y segundo, no’”, relató entre risas según analizó la Agencia Noticias Argentinas.

El tema no quedó ahí, luego de que el pequeño había visto la versión en TikTok y hasta compañeros de la escuela le habían preguntado, fue entonces cuando Pampita decidió comunicarse con Valentina Cervantes para aclarar cualquier malentendido.

“Llamé a Valu y le dije: ‘Mirá, no lo conozco’”, explicó la modelo. Según recordó, en ese momento la pareja estaba separada, y la situación mediática ya había escalado, también le informó que había ido a la cancha a ver un partido porque su novio, Martín Pepa, la había invitado.

Para despejar cualquier duda, incluso le envió fotos desde el estadio acompañada de su pareja actual y le contó que estaba iniciando una nueva relación, aunque aún no la había hecho pública.

Con este gesto, Pampita dejó en claro que jamás existió relación alguna con Enzo Fernández y que decidió intervenir únicamente para evitar que la mentira impactara en su familia.