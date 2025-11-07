PUBLICIDAD

Dua Lipa
Dua Lipa

Espectáculos

Flow transmite el show de Dua Lipa

La artista angloalbanesa Dua Lipa se presenta en Argentina en el marco del Radical Optimism Tour 2025. Todos los clientes de Flow podrán ver en vivo el show de este sábado 8 de noviembre que se llevará a cabo en el estadio River Plate.
Viernes, 07 de noviembre de 2025 14:37
Flow, el servicio de tv en vivo y streaming de Telecom Argentina, tendrá en exclusiva para Argentina, Uruguay y Paraguay el show de Dua Lipa, producido por DF Entertainment, que se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre.

La artista que se posiciona como una de las actuales fuerzas del pop en la cima de su talento, se presenta en Argentina con un show imperdible en el estadio River Plate y los clientes de Flow podrán disfrutar en vivo desde las 20:45h a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay. Quienes sean parte, podrán ver todo el material de su trabajo más reciente y revisitar sus himnos con un show que se vive como una fiesta de a miles y miles de personas.

En Radical Optimism, Dua Lipa vuelve a ratificar el talento que tiene para lanzar hits de pop bailable que exudan empoderamiento y diversión. Con nuevos hits como “Houdini”, “Illusion” y “Training Season”, Dua Lipa vuelve a dejar una huella indeleble como maestra para las canciones de empoderamiento post-ruptura, explorando la temática con profundidad pero en una invitación al baile, la catarsis y la superación.

Flow continúa realizando las transmisiones de los shows más populares a nivel nacional e internacional, mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos producidos junto a los artistas, periodistas y melómanos referentes de la industria. Los clientes pueden encontrar en la plataforma para vivir y revivir las presentaciones de sus bandas favoritas y disfrutarlas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.

Temas de la nota

