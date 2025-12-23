Atemporal puso el foco en el rol de la mujer, dentro del folclore

El cuarteto vocal femenino salteño Atemporal celebró con un recital sus primeros diez años de trayectoria. La cita se cumplió en el Museo del Instrumento, y estuvieron los amigos y seguidores del mencionado conjunto, con las copas en alto.

La propuesta musical también contó con la participación del Quinteto de Guitarras del maestro Gogui Barboza, integrado por Benjamín Medina, Joaquín Lozada, Imanol Romero, Juan Sáenz y Pipa Medina. Entre arreglos vocales, clásicos del folclore y composiciones propias, el grupo propuso un recorrido íntimo y emotivo por su historia artística.

Atemporal está conformado actualmente por: Carolina Madeo, Marta Tello, María Josefina Dajer y Lucía Fretes, cuatro voces femeninas que sostienen una búsqueda estética basada en el equilibrio entre tradición y contemporaneidad.

Una distinción

Además, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta distinguió recientemente al grupo folclórico Atemporal por sus 10 años de trayectoria artística, declarándolo de Interés Municipal y reconociéndolo como Artista Destacado por su valioso aporte a la cultura y la música popular.

El acto oficial se llevará a cabo en el Recinto del Concejo Deliberante, y contó con la presencia de autoridades, referentes culturales, medios de comunicación e invitados especiales.

"El proyecto surge en Salta, luego de la experiencia previa en el grupo vocal Imán, como la necesidad concreta de crear un ensamble vocal femenino que reinterprete el cancionero popular argentino desde una mirada actual, sensible y profundamente arraigada a la identidad del Norte", sostuvo Tello, líder del grupo, quien agregó "El nombre no es casual: "Atemporal" sintetiza una definición de folclore como música que trasciende épocas, generaciones y fronteras. Para el cuarteto, muchas de las obras del cancionero popular siguen interpelando al presente con la misma potencia de siempre. La propuesta artística se apoya en esa idea: tomar grandes composiciones de autores y autoras de todo el país, reversionarlas en cuatro voces femeninas y, al mismo tiempo, sumar creaciones propias que nacen de las vivencias de este tiempo".

La evolución del grupo

En este concierto aniversario, Atemporal presentó una puesta acústica e íntima, especialmente diseñada para el espacio del Museo del Instrumento. El repertorio incluyó obras que marcaron distintas etapas del grupo a lo largo de la década, trazando un relato sonoro de su evolución: cambios de formaciones, nuevos arreglos, matices interpretativos y una identidad que se fue consolidando sin perder la esencia. "Además, hubo momentos compartidos con artistas que formaron parte de la historia del cuarteto y regresaron como invitados especiales en esta fecha clave", aseveró Marta.

La participación del Quinteto de Guitarras de Gogui Barboza dirigidos por el maestro Gogui Barboza junto a Benjamin Medina, Joaquín Lozada, Imanol Romero, Juan Sáenz y Pipa Medina, sumó una capa diferencial a la propuesta. Referente indiscutido de la música salteña, Barboza viene acompañando el camino del grupo desde hace años, tanto en la etapa de Imán como en la conformación de Atemporal. "La sonoridad del quinteto dialoga con las voces generando una experiencia escénica integrada, donde guitarras y armonías vocales construyen un único paisaje sonoro, delicado y a la vez contundente", afirmó Tello.

El rol de la mujer

"Más allá de lo musical, el concierto también puso el foco en el rol de la mujer y la voz femenina en el folclore. Atemporal concibe el escenario como un espacio de expresión y también de sostén: a lo largo de estos diez años, hemos atravesado cambios laborales, mudanzas, maternidades, duelos y nuevos proyectos, encontrando en el grupo un lugar de sororidad y crecimiento conjunto. Esa experiencia vital se traduce en la forma de decir cada canción, en los relatos que compartimos con el público y en el clima de cercanía que generamos en cada presentación", añadió.

"Celebrar estos diez años en Salta, la tierra donde el proyecto nació y se consolidó, tuvo además un valor simbólico fuerte. El Museo del Instrumento funciona aquí como un actor más: un espacio cargado de memoria musical que se alineó con nuestra intención, de honrar la cultura local, los recorridos de tantos y tantas artistas y la vigencia del folclore como lenguaje vivo", aseveró.