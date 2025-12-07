El tango presente en el Paseo Balcarce

La Municipalidad, a través de la Agencia Cultura Activa, acompaña e invita a la comunidad a disfrutar de un encuentro a puro tango junto a "Milonga Itinerante", hoy en el Paseo Balcarce.

La propuesta, organizada por un grupo de jóvenes bailarines apasionados por difundir esta danza, ofrecerá una clase abierta y gratuita de tango de 18 a 19 horas, dictada por el profesor Héctor Colque. Tras la clase, la tarde continuará con una milonga para todos aquellos que deseen bailar hasta las 21 horas.

La actividad es con entrada libre y gratuita, pensada para que vecinos y visitantes vivan una experiencia diferente al ritmo del 2X4. La idea es conectar, aprender y disfrutar del tango desde el movimiento y el abrazo.

Está destinada tanto a aquellas personas que quieran dar sus primeros pasos en el tango como a quienes ya tengan experiencia. No hace falta concurrir con pareja de baile ni contar con conocimientos previos. Una juntada para "despuntar el vicio" con la música ciudadana, con esa hermosa danza que recorrió por todos los continentes del mundo.