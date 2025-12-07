FlorescenteS! lanza una nueva canción y video: "Cyberpunk"

El trío salteño - cordobés se presenta en la escena local con un sonido rápido, melódico y contagioso, anticipando su EP debut.

FlorescenteS!, banda integrada por Flor Visconti (voz), Juan Copa (guitarra), y Nahuel Copa (bajo), presenta "Cyberpunk", un single que fusiona punk clásico con base tecno y una estética distópica. La canción fue grabada en Estudio Socavón, coproducida con Migue Rossi (Cuyes del Sirah, Reverbera) y el dúo Milkyverse. En menos de tres minutos, "Cyberpunk" condensa velocidad, sátira y una crítica bailada al mundo digital.

El tema está disponible en todas las plataformas, acompañado por un videoclip, dirigido por Melisa Saucedo, fotografía de Gaspar Quique Silva y montaje de Maximiliano Montañez. El sencillo forma parte del primer álbum de la banda, con fecha de publicación prevista para el 19 de diciembre próximo.

Sobre el grupo

Nació en Córdoba en 2019, el proyecto está radicado en Salta desde finales del 2023. Su propuesta fusiona la canción de autor con la poesía, el rock y ritmos latinoamericanos, compartiendo vivencias de disfrute y exploración espiritual, con una identidad sonora que entrama ternura con irreverencia.

Con un show vibrante, y una propuesta visual en expansión, florescenteS! se posiciona como una de las bandas emergentes más originales del Noa. Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/florescentes_/ Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@florescentes_ok.

"Fueron muchos los desafíos en los 2 años que llevamos desde nuestra creación, si bien cada integrante sumaba experiencia en grupos anteriores, hubo que trabajar en demasía para ofrecer algo diferente y de buen gusto. Estamos súper enchufados y ya programaremos un recital en la capital salteña", resaltó la cantante Visconti.