Milaipa representará a Salta en el certamen Pre Cosquín 2026

El ascendente conjunto musical Milaipa, integrado por Milagro y Pablo Viltes, ha resultado ganador en el rubro dúo vocal en la Sede Salta del certamen Pre Cosquín, que se realizó recientemente en el Teatro Municipal de la Ciudad de Salta.

Los integrantes del dúo, junto a su percusionista Guillermina Ortega Viltes, competirán en la ciudad de Cosquín el próximo 13 de enero de 2026 con el objetivo de pasar a la instancia final, donde se definirá qué nuevos valores del canto y la danza formarán parte de la programación oficial del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2026.

Del 24 de enero al 1 de febrero de 2026, la ciudad cordobesa de Cosquín celebrará su 66ª edición en la tradicional Plaza Próspero Molina, en el corazón del Valle de Punilla, Córdoba. Nueve noches durante las cuales la ciudad se transforma en el epicentro del folclore argentino y latinoamericano.

Cuándo es el Pre Cosquín

El Pre Cosquín se desarrollará del 3 al 19 de enero, es la instancia que busca reconocer y proyectar el talento de artistas de todo el país que presentan propuestas de raíz folclórica, brindándoles la posibilidad de llegar al emblemático escenario Atahualpa Yupanqui.

Los rubros que compiten en esta 54° edición del Pre Cosquín son: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folclórico y canción inédita. El certamen reunirá a miles de artistas de más de sesenta sedes de todo el país.

El inicio de Milaipa

Milaipa nació hace aproximadamente un año, en noviembre de 2024, luego de que los hermanos Viltes brindaran el espectáculo "Identidad", en el Museo del Instrumento de Salta. Fue el inicio de un recorrido juntos que hoy los encuentra en su máximo esplendor. Con estilo propio, su formato musical funde canciones propias con repertorio folclórico de raíz, donde voces e instrumentos se entrelazan para brindar un espectáculo original.

Actualmente se puede encontrar al conjunto en el Ciclo Milaipa Íntimo, dentro de las Tertulias Sonoras del mágico espacio del Complejo Explora Salta - Casa de Arias Rengel (Peatonal La Florida 20), el tercer viernes de cada mes, a las 18 horas, con entrada libre y gratuita. Un lujo al alcance tanto de la comunidad salteña como del turismo nacional y extranjero que visita la provincia.

Milagro y Pablo

Milagro Viltes es profesora de Inglés y cantora popular de larga trayectoria en Salta. Su voz, cargada de dulzura y vigor, expresa una particular sensibilidad que evoca los diversos paisajes norteños. Con notable técnica vocal y amplio registro, Milagro conecta su raíz folclórica con la copla ancestral y el canto lírico académico. Esta es su segunda experiencia en el Pre Cosquín, en 2006 participó en el rubro solista vocal femenina. Ahora redobla la apuesta junto a su hermano Pablo y su hija Guillermina.

Pablo Viltes es músico popular salteño, multi-instrumentista y arreglador. Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos por la Universidad Nacional de Quilmes y profesor en la Escuela Superior de Música de Salta "José Lo Giúdice". Es realizador de música original y diseño sonoro para medios audiovisuales, cine y teatro.

Guillermina Ortega Viltes de 16 años, quien acompaña a Milaipa desde sus inicios en la percusión, es integrante de la Orquesta Sinfónica infanto-juvenil de Salta y del Ensamble de Percusión; también es percusionista del conjunto folklórico Marca Salteña.

"Soñamos con una excelente perfomance en el nacional en Cosquín, hemos trabajado a conciencia y sin dudas también vamos a recoger una inolvidable experiencia, compitiendo con los mejores del territorio nacional", dijeron los hermanos. Contacto: 387 409-6759 / 11 3564-4063.