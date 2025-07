Las plataformas se preparan para estrenar nuevas e interesantes películas y series

Llega la segunda quincena de julio y las plataformas se preparan para estrenar nuevas películas y series. Además, algunas producciones regresan con nuevas temporadas. Se repasa lo mejor para ver en Netflix, Prime Video, Max y Disney+.

Netflix

División Palermo - temporada 2 (serie). En esta segunda temporada, la Guardia Urbana se expande y el caos también. En plena campaña electoral, Palermo está más peligroso que nunca. Para investigar a una banda criminal que opera desde un café de especialidad llamado Cuero Café, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld. Elenco: Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín, Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo, Martín Piroyansk. Fecha de estreno: 17 de julio.

Tamara es la estrella pop en Superestelar.

Superestar (serie). La serie revive el ascenso, transformación y legado de Tamara, la estrella pop que se convirtió en Yurena, un icono irrepetible de la cultura televisiva y musical de los años 2000 en España. Un viaje inolvidable al corazón del tamarismo, el fenómeno que marcó una época. Recorre los momentos más surrealistas de la televisión española de los 2000 junto a personajes como Leonardo Dantés, Loly Álvarez, Paco Porras, Tony Genil y la icónica Margarita Seisdedos. Todos ellos, figuras clave dentro del universo del tamarismo, que definieron un estilo y una era televisiva única. Elenco: Ingrid García Jonsson, Carlos Areces, Natalia de Molina, Pepón Nieto, Secun De La Rosa. Fecha de estreno: 18 de julio.

Happy Gilmore 2 (película). 2025 - Dir: Kyle Newacheck. Por el momento no hay una sinopsis oficial de la secuela. Sin embargo, a partir del tráiler se sabe que Happy, el protagonista de esta historia, hace tiempo que no juega al golf: "No he hecho un swing en años. Estoy un poco intimidado". De todos modos, se ha convertido en una leyenda y su busto se encuentra junto al de Tiger Woods y otros popes del deporte. Aparentemente, el personaje buscará un nuevo horizonte para sí, aunque su esposa le dice: "No hemos terminado con el golf. Dejemos que vean al Happy del que me enamoré". Elenco: Adam Sandler, Julie Bowen, Christopher McDonald, Ben Safdie, Bad Bunny, Margaret Qualley. Fecha de estreno: 25 de julio.

Adam Sandler es el actor principal en Happy Gilmore 2.

Amazon Prime Video

Jefes de estado (película). 2025 - Dir: Ilya Naishuller. El Primer Ministro del Reino Unido y el Presidente de los Estados Unidos mantienen una rivalidad pública que pone en peligro la alianza de sus países. Pero cuando se convierten en objetivos de un poderoso enemigo, se ven obligados a confiar el uno en el otro mientras emprenden una alocada carrera multinacional. Aliados con Noel, una brillante agente del MI6, deben encontrar la forma de frustrar una conspiración que amenaza al mundo libre. Elenco: Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra, Jack Quaid, Stephen Root, Carla Gugino. Se estrenó recientemente.

Menem (serie). Narra la historia de una familia riojana cuya vida queda ligada al círculo íntimo del Presidente Carlos Menem. La serie está situada en Argentina en los años 90, desde el ascenso de Menem al poder y la consecuente convertibilidad económica hasta los ataques terroristas sucedidos en Buenos aires. Menem es la historia del poder, la controversia política y la tragedia social. Elenco: Leonardo Sbaraglia, Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi, Martín Campilongo. Se estrenó la semana pasada.

Max

Los pecadores (película). 2025 - Dir: Ryan Coogler. Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida. Elenco: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo. Se estrenó la semana pasada.

Disney+

El clan Olimpia (serie). La vida de Olimpia da un giro radical cuando a su marido le diagnostican un cáncer. Decidida a mantener a su familia a flote, comienza vendiendo hachís en su barrio. Pero como quiere llevar a su marido a una clínica en Estados Unidos, se adentra en el tráfico de cocaína para lograrlo. Junto a su socio, el "Moreno", Olimpia asciende rápidamente en el mundo del narcotráfico, estableciendo vínculos con cárteles colombianos y la mafia napolitana. Su familia, de tradición merchera, jamás aceptaría que una mujer se dedicara a ese negocio. Obligada a ocultar su doble vida, Olimpia construye una red de mentiras para proteger su secreto. Todo se tambalea cuando su padre descubre la verdad. Elenco: Zaira Romero, Tamara Casellas, Juan Carlos Vellido, Joel Bosqued. Se estrenó la semana pasada.