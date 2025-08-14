Por qué se separaron Lit Killah y Tuli Acosta

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Previo a cerrar su ciclo, Yanina Latorre compartió con su audiencia una de las últimas separaciones que golpean en el ambiente musical y el mundo de las redes sociales: Tuli Acosta y Lit Killah.

Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda, reveló los escandalosos motivos por los cuales la pareja se separó: una supuesta infidelidad de parte de la bailarina.

Según manifestó la panelista, “él está muy dolido" porque Tuli "se mandó alguna” y él lo habría descubierto.

“Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”, explicó Martino.

Tuli Acosta y Lit Killah se conocieron gracias a amigos en común, cuando ella aún estaba en una relación con el streamer Oky. En 2022 iniciaron una relación amorosa que fue descubierta por sus fanáticos a través de coincidencias en sus posteos y vestimenta.

Finalmente, tras tres años y medio de relación, los músicos decidieron tomar caminos separados.