Wanda Nara en Los Ángeles: compras de lujo, atracciones de cine y un estilo en constante transformación

Wanda Nara volvió a sorprender con un nuevo viaje relámpago. Después de unos días en Argentina, la empresaria y conductora armó sus valijas y partió rumbo a Los Ángeles, acompañada por su estilista y confidente Kennys Palacios. Aunque aseguró que se trata de un viaje laboral, las publicaciones en sus redes sociales dejaron ver que también hubo tiempo para turismo, compras y diversión.

Uno de sus primeros destinos fue Rodeo Drive, la icónica avenida de Beverly Hills donde se concentran las marcas más exclusivas del mundo. Entre escaparates de lujo y bolsas cargadas, Wanda mostró parte de su faceta fashionista, que luego completó con una jornada en los Universal Studios Hollywood.

Entre Mario Bros, Los Simpson y Hello Kitty

Durante su visita al parque temático, Wanda posó junto al clásico globo metálico de Universal, disfrutó de la atracción de Mario Bros, se divirtió en el mundo de Los Simpson y se detuvo en el café inspirado en Hello Kitty, donde no dudó en llevarse varios recuerdos para sus hijas.

También se retrató frente a la fuente con la escultura de los cineastas, otro de los símbolos del complejo, siempre combinando su paseo con diferentes apuestas de moda.

Looks que marcan tendencia

En un mismo día, Wanda pasó de un body lencero negro con pantalón holgado y gorra deportiva a un estilo sporty glam con camiseta oversize, short y zapatillas blancas. También se mostró con un remerón negro, pantalón cargo y cartera Louis Vuitton, reafirmando su gusto por las prendas cómodas pero con un toque de lujo.

La fusión entre sensualidad, practicidad y guiños al baloncesto marcaron sus outfits en California, generando comentarios entre sus seguidores y replicándose en los portales de moda.

Un viaje con misterio

Aunque en redes dejó ver gran parte de su recorrido, Wanda mantuvo bajo reserva el verdadero motivo de su viaje. Solo mencionó que formó parte de una grabación en Los Ángeles, a la que asistió con bermudas sastre, saco y stilettos. Ese detalle fue suficiente para disparar especulaciones, aunque ella prefirió mantener la intriga.