Pescadores y cocineros de Chapadmalal ganan prestigioso concurso nacional

El equipo de Proyecto Pescado, compuesto por pescadores y cocineros de la zona de Chapadmalal, se consagró como el ganador del prestigioso concurso gastronómico Prix de Baron B - Édition Cuisine.

Superando a más de 100 chefs de todo el país, el grupo se destacó por su enfoque en el "kilómetro cero" y en la relación directa entre el mar y la cocina.

“Proyecto Pescado” está integrado por los cocineros y pescadores José María Pico Villanueva, Facundo Maroñas, Francisco Soldi y Elio Contreras. El plato que les dio la victoria se titula “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, y fue maridado con un Baron B Extra Brut. La creación se centró en un besugo invernal más graso y sabroso, cocinado sobre un fondo ahumado con bayas de eucalipto y enebro.

Los miembros del jurado, entre ellos el renombrado chef Mauro Colagreco, destacaron no solo el sabor del plato, sino también el "concepto" que hay detrás del proyecto.

Además del reconocimiento, los ganadores obtuvieron un premio económico de $3.000.000 y, como parte del premio principal, realizarán una pasantía en el restaurante Mirazur, en Francia, uno de los más destacados a nivel mundial y dirigido por Mauro Colagreco.

El equipo de Chapadmalal, integrado por cuatro amigos, se mostró emocionado al recibir el premio, afirmando que "el mar fue la pulsión que nos llevó hasta acá". Manifestaron la importancia de valorar el trabajo de los pescadores y de consumir productos frescos directamente de la orilla.

Los otros dos finalistas del certamen fueron “Margot”, de Santa Fe capital, liderado por Agustín Baragiola, un restaurante de cocina de autor que reinterpreta la cocina del Litoral argentino con productos de estación y de una huerta agroecológica propia.

El tercer finalista fue “Hambriento Cocina”, una propuesta de cenas a puertas cerradas de la pareja de cocineros Gustavo Martínez y Virginia Rosa, con sede en Rosario, enfocada en la identidad territorial y la sustentabilidad.