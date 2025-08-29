Voces del Bicentenario: un homenaje coral a Uruguay en Salta

La música coral se convertirá en protagonista de una celebración histórica. El martes 2 de septiembre a las 20.15, la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 460, Salta) recibirá el encuentro coral Voces del Bicentenario, una propuesta cultural que busca rendir homenaje a la República Oriental del Uruguay en el marco de los festejos por los 200 años de su independencia.

“El espectáculo, organizado por la Agrupación Cultural Uruguaya, contará con la participación de Picante Coral, Coral Salta, el Coro Mayor de la UNSa y los coros juveniles de la Universidad Nacional de Salta y de la Escuela Superior de Música, quienes ofrecerán un repertorio variado y emotivo”, contó la escritora Fabiola Martínez.

Como invitados especiales estarán presentes los directores corales Cecilia Cafrune y Daniel Agüero, figuras destacadas del ámbito musical que aportarán su experiencia a esta velada.

La propuesta se enmarca en un intercambio cultural que reafirma los lazos entre Uruguay y Salta, y que convierte al canto colectivo en una herramienta de encuentro, identidad y memoria. Además, la entrada será libre y gratuita, lo que permitirá que toda la comunidad pueda participar de este homenaje a través de la música.