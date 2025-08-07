Matamba y Los Kjarkas lanzan el primer reggae andino en homenaje al Bicentenario de Bolivia

En el marco del Bicentenario de Bolivia, la música nacional escribió un nuevo capítulo con el lanzamiento de “Cerca de Ti”, la primera canción de reggae andino, una innovadora fusión entre los sonidos espirituales del reggae y la esencia ancestral de los Andes. El tema es fruto de la colaboración entre Matamba, referente del reggae latinoamericano, y el legendario grupo folclórico Los Kjarkas.

“Cerca de Ti”, segundo corte oficial del próximo álbum de Matamba, se presenta como un manifiesto musical que celebra la identidad boliviana, el amor y la unión cultural. La canción integra ritmos reggae con instrumentos autóctonos como el charango, la zampoña y la quena, logrando una propuesta sonora inédita, profunda y conectada con las raíces del país.

“No es solo un feat, es un encuentro de espíritus. ‘Cerca de Ti’ representa la unión de nuestras raíces con el presente que vivimos. Nace un nuevo género: el reggae andino”, destacó Matamba.

El videoclip de la canción, grabado en Cochabamba, acompaña esta propuesta visual y musical que conecta lo ancestral con lo contemporáneo, resaltando paisajes y símbolos culturales del país.

Elmer Hermosa, líder de Los Kjarkas, también expresó su entusiasmo: “Nos emociona formar parte de esta propuesta que une generaciones y culturas. Es un regalo para Bolivia, la música andina sigue viva y evolucionando”.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales de Matamba y Los Kjarkas, consolidando un hito en la música boliviana justo en el año en que se conmemoran los 200 años de independencia.