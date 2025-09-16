Insulto al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey: la periodista se defendió tras ser tildada de “golpista”

El clima en el panel de “A la Barbarossa” (Telefe) volvió a tensarse este martes, cuando un intercambio político entre Nancy Pazos y Mariana Brey terminó en insultos al aire. Tras la cadena nacional de Javier Milei, la discusión subió de tono cuando Brey acusó a su compañera de formar parte de la “oposición golpista” que “no quiere que el Presidente termine su mandato”.

Visiblemente ofendida, Pazos le contestó: “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista”. Georgina Barbarossa intentó frenar la situación, pero la periodista insistió: “Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa”.

El cruce generó incomodidad entre otras panelistas como Analía Franchín y Pía Shaw, y, según trascendió, la producción del programa estaría evaluando qué hacer ante las constantes peleas en vivo.

Horas más tarde, Pazos habló en declaraciones radiales y explicó su reacción. Citó al escritor y humorista “El Negro” Fontanarrosa para justificar el término que usó y subrayó: “Me hice cargo de defenderme como lo tuve que hacer. No es gratuito que te acusen de algo injusto… reaccioné como un ser humano con mi sangre caliente”.

Recordó el discurso del Congreso de la Lengua Española de 2004, cuando Fontanarrosa señaló que “hay malas palabras que son irremplazables”, y afirmó: “Hay palabras irremplazables y ‘pelotuda’ es una de ellas. No es lo mismo decir tonta o boluda que ‘pelotuda’. Estoy harta de las pelotudas y las pelotudeces. Me salió de adentro, es un insulto y pedí disculpas, pero no cometí un delito”.

De esta manera, la periodista marcó distancia de la acusación de “golpista” y defendió su postura, al tiempo que dejó abierta la discusión sobre los límites del debate político en televisión en vivo.