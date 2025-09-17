Shakira suma otra fecha Argentina: cuándo será su tercer recital

Luego de agotar las entradas para sus conciertos del 8 y 9 de diciembre en Estadio Vélez en medio de un furor total, la superestrella global Shakira anuncia, a pedido del público, un tercer concierto para el jueves 11 de diciembre.

La locura en la venta de tickets confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" que en este regreso llevará por subtítulo "Estoy Aquí", en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

La preventa Santander Visa estará disponible desde hoy en entradauno.com, por 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero). Una vez finalizada la preventa comenzará la venta general.

En su paso por Latinoamérica Shakira logró un récord de estadios sold out, convocando a más de 1 millón de personas y generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó.

Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025 superando a Paul McCartney y Bruno Mars. Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo.