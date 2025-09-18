PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inter Miami
mETÁ
Merrill Lynch
La China Suárez
Copa Libertadores
Ranking FIFA
Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta
Inter Miami
mETÁ
Merrill Lynch
La China Suárez
Copa Libertadores
Ranking FIFA
Elecciones 2025
NARCOTEST
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

La China Suárez escolarizó a sus tres hijos en Turquía ¿habrá complicaciones por parte de Vicuña?

La actriz sólo se quedaría con Rufina Cabré en Estambul, a pesar de eso, Magnolia y Amancio Vicuña también fueron inscritos en la misma escuela que su hermana.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 19:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En medio de la historia de amor de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez, se encuentran los hijos que la mediática concibió con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, ya que los menores habrían sido escolarizados en Estambul, hace dos semanas.

Aunque se confirmó que Rufina Cabré se estableció en el país turco junto a su madre y el delantero del Galatasaray, se estipula que Magnolia y Amancio Vicuña seguirían los pasos de su hermana mayor, a causa de una publicación de la misma intérprete.

Es que, según las últimas declaraciones del actor chileno, se sintió incómodo a la hora de referirse a los siguientes pasos de los niños que tuvo con Suárez, pero hasta el momento, sólo aprendían el idioma turco y no se mantendrían allí, más que algunas semanas.

Sin embargo, “La China” compartió postales de sus tres menores con el mismo uniforme de escuela -al que ya asiste Rufina- y añadió un texto digno de una madre orgullosa que ya da a entender la permanencia de los niños en el continente europeo.

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices”, reveló Suárez.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD