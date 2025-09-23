Museos Challenge Salta: invitan a las prepromo 2025 a participar del concurso en TikTok

La Secretaría de Cultura de Salta, a través del programa Museos Conectados, lanzó el Museos Challenge Salta, un concurso destinado a las PrePromo 2025, es decir, estudiantes de 4.º o 5.º año de todas las escuelas y colegios de la provincia.

El certamen propone que cada PrePromo 2025 grabe un video en TikTok en alguno de los museos de Salta. El contenido es libre y creativo, aunque pueden orientarse con tres consignas: “Museo en un minuto” (contar un dato curioso a su estilo), “Cultura en tendencia” (usar un audio, meme o challenge viral adaptado al museo) y “Mi museo, mi comunidad” (mostrar lo que los inspiró del museo y cómo lo conectan con su vida).

Para participar, los grupos deben subir el TikTok a una cuenta pública de un compañero que esté participando, incluir el hashtag #MuseosChallengeSalta, etiquetar a @culturasalta y consignar en la descripción promo, institución, museo y municipio. También es necesario enviar por mensaje privado a @culturasalta los datos solicitados en el reglamento.

Los premios incluyen remeras de egresados para toda la Promo 2026 para el video con más “me gusta” de Salta Capital y para el del interior de la provincia. Además, el segundo video más votado recibirá una bandera para la Promo 2026.

El concurso estará abierto del 20 de septiembre al 26 de octubre. Es una oportunidad para que los estudiantes recorran los museos de Salta, cuenten sus historias y se lleven un premio para su promoción.