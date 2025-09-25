PUBLICIDAD

25 de Septiembre
Narcotráfico
Narcomenudeo en Orán
Siniestro vial en Orán
Salud
La Merced
Fiesta Nacional de los Estudiantes
caso jimena Salas
fiesta de los estudiantes 2025
Banco Macro
Espectáculos

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 en Jujuy entra en su etapa final

Desde este jueves 25 de septiembre comienzan los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy, con desfiles, elección nacional y entrega de premios.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 09:40
La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) vive su etapa decisiva y, desde este jueves 25 de septiembre, la agenda se concentra en los eventos más convocantes. El tradicional encuentro estudiantil, que reúne a colegios de toda la provincia y delegaciones del país, se desarrolla en su mayoría en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, aunque la Elección Nacional tendrá como sede el Estadio 23 de Agosto.

Por primera vez, los desfiles dobles se realizarán desde las 18 horas para evitar que se extiendan hasta la madrugada, mientras que la entrega de premios comenzará a las 17 horas.

Agenda desde el jueves 25

  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs.: Desfile Doble en Ciudad Cultural.

  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs.: Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto (con show de Airbag).

  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs.: Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Con estos eventos culmina una edición que, como cada año, combina carrozas, desfiles, música y elecciones en una celebración que es símbolo de la primavera jujeña y uno de los atractivos turísticos más importantes del país.

Últimas noticias

