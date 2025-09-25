La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 en Jujuy entra en su etapa final

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) vive su etapa decisiva y, desde este jueves 25 de septiembre, la agenda se concentra en los eventos más convocantes. El tradicional encuentro estudiantil, que reúne a colegios de toda la provincia y delegaciones del país, se desarrolla en su mayoría en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, aunque la Elección Nacional tendrá como sede el Estadio 23 de Agosto.

Por primera vez, los desfiles dobles se realizarán desde las 18 horas para evitar que se extiendan hasta la madrugada, mientras que la entrega de premios comenzará a las 17 horas.

Agenda desde el jueves 25

Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. : Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. : Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto (con show de Airbag).

Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs.: Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Con estos eventos culmina una edición que, como cada año, combina carrozas, desfiles, música y elecciones en una celebración que es símbolo de la primavera jujeña y uno de los atractivos turísticos más importantes del país.