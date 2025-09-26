Expo Tendencias: pasarela, show y terapias alternativas, este domingo

Este domingo se llevará a cabo la segunda edición de Expo Tendencias 2025 en el SUM del Centro de Convenciones de Salta. La propuesta busca reunir en un mismo espacio lo mejor de la moda, el arte, el diseño y la cultura, ofreciendo una experiencia integral tanto para el público local como para los visitantes.

A lo largo de la jornada se podrá disfrutar de stands de belleza, una feria de emprendedores, espacios gastronómicos y de coctelería, además de shows y performances que prometen sorprender al público. La programación abrirá a las 10 con la apertura de puertas y continuará a las 11 con el certamen de talentos “Salta a la Fama”.

A las 14 será el turno del Taller de Constelaciones Familiares con Aida Avalos y Emiliano Rivero, seguido a las 16 por el Conversatorio de Arte y Fithocolor a cargo de Jorgelina Galván.

La tarde avanzará a las 17 con la presentación del libro infantil “Familia Cóndor” de Andrés Escribano, mientras que a las 18 se desplegará la esperada Pasarela Show, que reunirá a diseñadores y marcas de todo el país.

El desfile incluirá segmentos especiales como “Tierra mía”, una propuesta de diseñadores emergentes inspirados en la identidad cultural de Salta, un homenaje a Giorgio Armani presentado por María Liberati, y una muestra de trajes típicos de comunidades extranjeras.

El cierre está previsto con un gran despliege que combinará moda, arte y cultura. Desde la organización destacaron que este encuentro representa una oportunidad para seguir posicionando a la provincia como referente cultural y creativo en el país, al tiempo que fortalece a los sectores de la moda, el diseño y el emprendedurismo.