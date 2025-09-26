Desaparecida en El Alto: crece la búsqueda de Mirta Herrera en Joaquín V. González

La angustia se instaló en el barrio El Alto de Joaquín V. González. Desde el 24 de septiembre, día en que Mirta Adela Herrera, de 55 años, salió de su domicilio sin regresar, familiares y vecinos se movilizan para encontrarla. La denuncia fue presentada por su hija alrededor de las 11 de la mañana, alertando que no es la primera vez que su madre se ausenta, pero esta vez la ausencia se prolongó más de lo habitual.

Ante la alerta, la Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas, desplegando un amplio operativo en la zona. Efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 5 trabajan bajo las directivas de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, recabando testimonios y rastreando posibles pistas.

Rasgos que pueden ayudar a identificarla

De acuerdo con la denuncia, Mirta mide entre 1,60 y 1,65 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello corto rojizo y ojos negros. En un primer informe familiar se la describió como de contextura más robusta y pelo castaño corto, pero las autoridades confirmaron estos últimos datos como los actuales.

Pedido a la comunidad

La fuerza de seguridad solicitó a los medios de comunicación y a la población en general colaboración para dar con el paradero de la mujer. Ante cualquier dato que pueda resultar útil, se puede llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1, acercarse a la dependencia policial más cercana o comunicarse directamente con la Comisaría 1 (DDP-5) a los teléfonos 3875145301 y 3872156332.

La investigación sigue abierta y cada minuto cuenta para localizar a Mirta Adela Herrera.