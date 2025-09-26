PUBLICIDAD

26 de Septiembre, Salta
Violencia en Orán
Premios Oscar
Cafayate
Alcohol al volante
expo tendencias
Especial
restos fosiles
Turismo en Salta
Donald Trump
personas buscadas
Turismo en Salta

Salta se alista para conquistar la Feria Internacional de Turismo con su identidad y sabores

La Provincia desplegará desde el 27 al 30 de septiembre toda su oferta turística y cultural en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural de Buenos Aires. Con 28 empresas, 13 municipios y una agenda intensa de actividades, buscará seducir a más de 135.000 visitantes y profesionales del sector.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 11:10
Salta prepara su artillería turística para brillar en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025.
Salta prepara su artillería turística para brillar en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el evento más importante de Latinoamérica en el rubro, que este año reunirá a más de 55 países y todas las provincias argentinas. En este contexto, la delegación salteña se instalará en el Pabellón Nacional, dentro del espacio Norte Argentino, epicentro de activaciones, degustaciones y presentaciones que prometen cautivar al público.

La comitiva, encabezada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, incluirá a autoridades provinciales, cámaras del sector y operadores turísticos. Además, 28 empresas y 13 destinos mostrarán su diversidad paisajística y cultural: Cachi, Cafayate, Campo Quijano, Coronel Moldes, Guachipas, Molinos, San Antonio de los Cobres, San Carlos, Cerrillos, San Lorenzo, Orán, Seclantás y Tolar Grande.

El evento abrirá sus puertas el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 14 a 21 hs. para el público general, mientras que el lunes 29 y martes 30 de 10 a 19 hs. el acceso será exclusivo para profesionales del turismo y la prensa.

Una agenda para seducir con identidad salteña

Las actividades programadas por Salta en la FIT combinan gastronomía, cultura y experiencias únicas:

* Sábado 27

  * 12:00 hs. Inauguración institucional de la FIT.
  * Inauguración del stand de Salta (horario a confirmar).
  * 15:00 hs. Trivia promocional – Stand Turismo Nación.
  * 16:00 hs. Panel “Mujeres liderando el turismo del futuro” – Auditorio Principal FIT.
  * 16:30 hs. Masterclass de empanadas salteñas – Stand Norte.
  * 17:00 hs. Degustación de vinos de altura – Stand Norte.
  * 18:00 hs. Presentación del Plan de Marketing Turístico del Norte Argentino.
  * 18:30 hs. Show folklórico – Auditorio Principal FIT.

* Domingo 28

  * 16:00 hs. Degustación de vinos de altura.
  * 18:30 hs. Masterclass de empanadas salteñas.
  * 20:00 hs. Show del Chaqueño Palavecino – Escenario Externo Elegí Argentina.

* Lunes 29

  * 12:00 hs. XLI Congreso Internacional de AFEET.
  * 14:00 hs. Activación de Seclantás – Stand Turismo Nación.
  * 14:30 hs. Masterclass de empanadas salteñas.
  * 15:00 hs. Degustación de vinos de altura.
  * 16:00 a 17:00 hs. “Gustar”: promotoras de vino y colaciones.
  * 19:00 hs. Peña de Salta – Peña La Morena.

* Martes 30

  * 11:00 hs. Presentación “Íconos Turísticos de Salta” (Tren a las Nubes y Teleférico San Bernardo).
  * 12:00 hs. Presentación “Imperdibles de Salta”.
  * 13:30 hs. Cierre oficial de la participación de Salta – Stand Salta.

Un escenario para multiplicar oportunidades

La presencia de Salta en la FIT no solo busca atraer turistas, sino también cerrar acuerdos estratégicos con operadores internacionales y reforzar la imagen de la provincia como destino líder del Norte Argentino. Con sabores tradicionales, paisajes icónicos y una agenda innovadora, la delegación salteña se prepara para dejar su huella en esta vitrina global del turismo.

 

