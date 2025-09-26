Salta se alista para conquistar la Feria Internacional de Turismo con su identidad y sabores

Salta prepara su artillería turística para brillar en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el evento más importante de Latinoamérica en el rubro, que este año reunirá a más de 55 países y todas las provincias argentinas. En este contexto, la delegación salteña se instalará en el Pabellón Nacional, dentro del espacio Norte Argentino, epicentro de activaciones, degustaciones y presentaciones que prometen cautivar al público.

La comitiva, encabezada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, incluirá a autoridades provinciales, cámaras del sector y operadores turísticos. Además, 28 empresas y 13 destinos mostrarán su diversidad paisajística y cultural: Cachi, Cafayate, Campo Quijano, Coronel Moldes, Guachipas, Molinos, San Antonio de los Cobres, San Carlos, Cerrillos, San Lorenzo, Orán, Seclantás y Tolar Grande.

El evento abrirá sus puertas el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 14 a 21 hs. para el público general, mientras que el lunes 29 y martes 30 de 10 a 19 hs. el acceso será exclusivo para profesionales del turismo y la prensa.

Una agenda para seducir con identidad salteña

Las actividades programadas por Salta en la FIT combinan gastronomía, cultura y experiencias únicas:

* Sábado 27

* 12:00 hs. Inauguración institucional de la FIT.

* Inauguración del stand de Salta (horario a confirmar).

* 15:00 hs. Trivia promocional – Stand Turismo Nación.

* 16:00 hs. Panel “Mujeres liderando el turismo del futuro” – Auditorio Principal FIT.

* 16:30 hs. Masterclass de empanadas salteñas – Stand Norte.

* 17:00 hs. Degustación de vinos de altura – Stand Norte.

* 18:00 hs. Presentación del Plan de Marketing Turístico del Norte Argentino.

* 18:30 hs. Show folklórico – Auditorio Principal FIT.

* Domingo 28

* 16:00 hs. Degustación de vinos de altura.

* 18:30 hs. Masterclass de empanadas salteñas.

* 20:00 hs. Show del Chaqueño Palavecino – Escenario Externo Elegí Argentina.

* Lunes 29

* 12:00 hs. XLI Congreso Internacional de AFEET.

* 14:00 hs. Activación de Seclantás – Stand Turismo Nación.

* 14:30 hs. Masterclass de empanadas salteñas.

* 15:00 hs. Degustación de vinos de altura.

* 16:00 a 17:00 hs. “Gustar”: promotoras de vino y colaciones.

* 19:00 hs. Peña de Salta – Peña La Morena.

* Martes 30

* 11:00 hs. Presentación “Íconos Turísticos de Salta” (Tren a las Nubes y Teleférico San Bernardo).

* 12:00 hs. Presentación “Imperdibles de Salta”.

* 13:30 hs. Cierre oficial de la participación de Salta – Stand Salta.

Un escenario para multiplicar oportunidades

La presencia de Salta en la FIT no solo busca atraer turistas, sino también cerrar acuerdos estratégicos con operadores internacionales y reforzar la imagen de la provincia como destino líder del Norte Argentino. Con sabores tradicionales, paisajes icónicos y una agenda innovadora, la delegación salteña se prepara para dejar su huella en esta vitrina global del turismo.