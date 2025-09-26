Denuncia estafa por $50 millones y pide justicia

Un comerciante mayorista denunció haber sido víctima de una supuesta estafa por más de cincuenta millones de pesos, en la que estarían involucrados un conocido suyo, un chofer de Saeta y una mujer joven. Según su testimonio, con engaños le habrían hecho transferir una parte del dinero a distintas cuentas y el resto lo habrían cobrado en efectivo.

El denunciante, representado por el abogado Rodrigo Escovar, presentó a la Justicia los chats de la negociación, los comprobantes de las transferencias con montos y destinatarios, así como fotografías del lugar donde se realizó la entrega de dinero.

La presunta maniobra fue denunciada en la comisaría 2ª por Facundo Rivas (39), quien señaló a Ramiro Vargas (40) como el principal responsable. Según su versión, le entregó la suma total de 50 millones de pesos, parte en efectivo y parte en transferencias, para la adquisición de 2.015 cajas de productos de higiene personal que nunca recibió. Los hechos habrían ocurrido entre el 11 y el 13 de septiembre, cuando Vargas le habría propuesto el negocio y fijado un horario para que retirara la mercadería con su camión, carga que finalmente nunca apareció.

Transferencias a un chofer y a una joven

De acuerdo con la denuncia, las transferencias se habrían hecho a nombre de allegados a Vargas, entre ellos un chofer de Saeta y una joven identificada como Agustina A. Esta última habría utilizado parte del dinero para comprar un teléfono de alta gama. Rivas sostiene que todos los mencionados estaban al tanto de la operación y que, al reclamar por la demora en la entrega, fue golpeado y amenazado en su propio depósito. Su esposa, que se encontraba en el lugar, también denunció haber sido agredida con el fin de persuadirlo de no continuar con la acusación.

En la denuncia se agrega que la mujer señalada como partícipe le mostró al comerciante un teléfono celular —presuntamente adquirido con los fondos transferidos— en una actitud que el damnificado interpretó como un gesto de burla.

Tras estos episodios, Rivas contrató a un abogado del foro local y radicó la denuncia formal, aportando pruebas como comprobantes bancarios, capturas de chat, fotografías y un video donde se identificaría a uno de los presuntos implicados.

La víctima y su defensa reclamaron celeridad a la Justicia y pidieron que se investigue la ruta del dinero transferido, con el objetivo de recuperar tanto el efectivo como los fondos enviados a las cuentas de las personas mencionadas en la causa.

"Necesitamos ayuda de la Justicia, tanto para rastrear el dinero como para dar con los responsables de esta supuesta estafa", señalaron los denunciantes a El Tribuno. Según Rivas, la maniobra lo dejó en una situación de potencial ruina económica.