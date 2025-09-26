"Arte Churito" inaugura muestra

El arte local vuelve a brillar en Campo Quijano con la muestra de pintura del taller Arte Churito, que se inaugurará hoy, viernes 26 de septiembre, a las 18 horas en la Casa de la Cultura de esa localidad.

La exposición reunirá los trabajos realizados por los alumnos y alumnas del taller, quienes durante meses prepararon obras que reflejan creatividad, color y la identidad de la región.

La propuesta invita a la comunidad a acercarse y compartir un espacio donde confluyen distintas miradas artísticas, técnicas y estilos, en un ambiente abierto a todas las edades.

"Es una oportunidad para que los chicos y grandes que participan del taller puedan mostrar lo que aprendieron y, sobre todo, disfrutar de la experiencia de exponer", expresaron desde la organización.

Los alumnos se sienten identificados

Arte Churito es un taller que ha logrado una importante inserción comunitaria a partir de una propuesta que intercala arte y juegos, donde los alumnos de todas las edades se siente identificados y plenos a la hora de la creatividad, con la consigna de enseñar y aprender en un espacio de encuentro.

Las obras permanecerán expuestas hasta el sábado 27 de septiembre, por lo que vecinos y visitantes tendrán dos jornadas para recorrer la muestra y acompañar a los artistas emergentes de la zona.

Con entrada libre y gratuita, la cita es en la Casa de la Cultura de Campo Quijano. "Te esperamos", invitan desde Arte Churito, con la promesa de una tarde de arte, encuentro y celebración comunitaria.