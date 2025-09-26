Un domingo histórico: el Valle de Lerma va por la final de la Copa País en Rosario de Lerma

El sueño del Valle del Lerma está más vivo que nunca. Este domingo, desde las 16 horas en el estadio del Club Mazalín de Rosario de Lerma, será escenario de un partido histórico: el representativo local enfrentará a la poderosa selección de Río Cuarto (Córdoba) por la semifinal de la Copa País, torneo que comenzó con 296 ligas de todo el país y hoy tiene a solo ocho equipos en carrera.

El conjunto vallisto llega con chapa de grande: campeones provinciales, campeones de la Región Norte y ahora embajadores de toda la región en este torneo nacional que abre las puertas a la Copa Argentina. “No es menor lo que logramos, hoy representamos a Salta y a todo el norte. Ya estar entre los ocho mejores del país es un orgullo enorme”, relató Roberto Gastal Presidente de la Liga de Fútbol del Valle de Lerma

La localía será clave en este primer choque, antes de viajar a Córdoba el próximo viernes por la noche para la revancha. Por eso, la expectativa es máxima: se espera una verdadera fiesta en Massalin, con la presencia de referentes de la Liga, dirigentes de clubes del Valle y una multitud alentando.

“Estamos ultimando detalles en el estadio, los jugadores ya entrenan en Rosario y queremos que la gente acompañe. Es histórico, es la ilusión de nuestros jugadores y de toda la provincia”, remarcó el directivo, al tiempo que agradeció a la dirigencia de Massalin por abrir sus puertas para este duelo de trascendencia nacional.

El desafío, claro, no es solo deportivo. También implica un gran esfuerzo logístico y económico para cumplir con el viaje a Córdoba. “Ya iniciamos gestiones con la Secretaría de Deportes de la provincia y con el senador Gonzalo Caro para poder tener los recursos. Somos representantes de Salta, necesitamos el acompañamiento. Todo esto se dio muy rápido y estamos jugando contra reloj”, detalló Gastal.

La cita está marcada: domingo, 16:00, Club Massalin. El Valle del Lerma quiere escribir una de las páginas más gloriosas de su historia futbolera, frente a un rival de peso, con la mirada del país puesta en Rosario de Lerma.

“De acá en más todo lo que venga es para disfrutar. Ya hicimos historia, pero queremos seguir soñando”, cerró Gastal.